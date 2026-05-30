Giá vàng hôm nay 30/5: Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 29/5 ở mức 155,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 158,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 29/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 155,5– 158,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 29/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.529,56 USD/oz, tăng 23,87 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 29/5: 1 USD = 26.395 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,46 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 29/5/2026.