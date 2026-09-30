Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC tăng lên mức 142,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 29/9. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tăng lên mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng

Chiều 29/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với sáng cùng ngày. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Vàng thế giới tăng lên mức 4.140 USD/oz

Cuối giờ chiều 29/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm, giao dịch quanh mức 4.140 USD/oz, tăng 10,4 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC giảm còn 138 - 141 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay (29/9), vàng miếng SJC tiếp tục giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra, hiện niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giao dịch quanh mức 4.129,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/9: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 130,53 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,97 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Một trong những yếu tố đang tác động trực tiếp đến giá vàng là kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed. Thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa hoàn toàn biến mất.

Lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng bởi kim loại quý không tạo ra lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên, sức hấp dẫn tương đối của vàng có thể giảm, khiến dòng tiền ngắn hạn rời khỏi thị trường kim loại quý.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng cũng đang khiến thị trường quan tâm đến nguy cơ lạm phát quay trở lại. Giá năng lượng cao có thể làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, từ đó khiến các ngân hàng trung ương thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo diễn biến thị trường, nhà đầu tư đang chờ thêm các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để xác định hướng đi tiếp theo của Fed. Các dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng, việc làm, lạm phát và thị trường lao động có thể tác động mạnh đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng thế giới.