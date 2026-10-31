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Giá vàng hôm nay 31/10: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm mạnh

Thứ Bảy, 09:31, 31/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 31/10, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 136 – 139 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng giảm ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó giá vàng thế giới giảm về mức 3,875.5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay (31/10), Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, giá bán là 139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 131,8 – 135,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng. Giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Trong khi đó, sáng ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3,875.5 USD/oz, giảm 104 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/10: 1 USD = 25.990 VND, giá vàng thế giới tương đương 121,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,7 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC có giá 141,4 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,4 triệu đồng/lượng đi ngang với phiên sáng 30/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 31 10 gia vang trong nuoc va the gioi cung giam manh hinh anh 1

Chiều 30/10, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 136,2-140,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 30/10, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI đi ngang so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 136-140 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 136,2-140,2 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 30/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 29,2 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.979,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/10: 1 USD= 25.990 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 124,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng tiếp tục gặp khó khăn

Theo Kitco NewsWire, giá vàng tiếp tục gặp khó khăn trước áp lực lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu cao hơn, nhưng trong khi vàng đã giữ vững được mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 4.000 USD/ounce. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4,084 USD đến 4,146 USD, với một đợt tăng giá bền vững trên ranh giới trên là cần thiết để đảo ngược xu hướng giảm giá hiện tại.

gia vang hom nay 31 10 gia vang trong nuoc va the gioi cung giam manh hinh anh 2

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4,024 USD, với mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 3,986 USD. Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở 4,084 USD và sau đó là 4,146 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 4,024 USD và sau đó là 3,986 USD.

Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại TDS cho biết, ông vẫn dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục biến động và dao động trong khoảng từ 3.900 đến 4.250 USD/ounce.

Ánh Phương/VOV.VN
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