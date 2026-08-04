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Giá vàng hôm nay 4/8: Giá bán vàng SJC giảm về mức 140 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 09:04, 04/08/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm về mức 137 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Hiện giá vàng thế giới thấp hơn 10,58 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá bán vàng SJC giảm về mức 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 4/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 140 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,5 – 141 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 3/8. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Sáng 4/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136 – 139,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng 4/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.059,1 USD/oz, giảm 0,1 USD/oz so với chốt phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/8: 1 USD = 26.465 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,42 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,58 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC

Trước đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên 3/8 ở mức 137,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 141 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và ổn định ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 4 8 gia ban vang sjc giam ve muc 140 trieu dong luong hinh anh 1

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 4 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 3/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng SJC 11,5 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, cuối ngày 3/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.059,22 USD/oz, tăng 7,64 USD/oz so với chốt phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 3/8: 1 USD = 26.480 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,50 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 3/8/2026.

gia vang hom nay 4 8 gia ban vang sjc giam ve muc 140 trieu dong luong hinh anh 2
Giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng SJC 11,5 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới. Thị trường vẫn đang chờ đánh giá rõ hơn về triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed. 

Bên cạnh đó, khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, đồng USD có thể mất dần vai trò là tài sản trú ẩn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giá vàng. Trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn thiếu động lực để bứt phá.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart, cũng cho rằng vàng vẫn đang duy trì xu hướng đi ngang. Dòng tiền trên thị trường liên tục luân chuyển giữa các nhóm tài sản để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn bền bỉ mua vàng. 

PV/VOV.VN
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