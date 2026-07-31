Giá vàng hôm nay 31/7: Vàng SJC giao dịch ở mức 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 31/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 143,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 31/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 138,7 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng

Đầu giờ sáng 31/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.087,2 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/7: 1 USD = 26.470 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng

Trước đó, chốt phiên giao dịch 30/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 137,7 triệu đồng/lượng; giá bán 141,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 4 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 30/7, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sau phiên giao dịch ngày 30/7

Cuối phiên giao dịch 30/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 800.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 138,8 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 139,1 - 143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng giá mua và giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi mở phiên giao dịch ngày 30/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.081,3 USD/oz, giảm 5 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/7: 1 USD = 26.490 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 11,5 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 30/7.

Giá vàng bước vào nhịp tăng mới

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn trong 7 tháng, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Theo giới phân tích, việc Fed chưa điều chỉnh lãi suất khiến thị trường tiếp tục theo dõi cách cơ quan này sẽ thực hiện mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2% trong thời gian tới.

Sau quyết định của Fed, đồng USD suy yếu so với đồng euro, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ nhiệt sau khi tăng mạnh trước đó.

Giá vàng được nhận định nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng hiện tại trong suốt mùa Hè

Ông Tai Wong - Nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định, đà tăng hiện nay chủ yếu phản ánh tâm lý lạc quan sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng thị trường vẫn có thể thay đổi quan điểm khi giới đầu tư đánh giá kỹ hơn những thông điệp từ Chủ tịch Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức khoảng 64%, giảm đáng kể so với khoảng 81% trước khi Fed công bố quyết định chính sách. Trong thời gian tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ dồn vào chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 6, dự kiến công bố trong ngày 30/7, nhằm tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng được dự báo, sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, đồng thời tiếp tục theo dõi áp lực lạm phát phát sinh từ những diễn biến tại Trung Đông.

Theo ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Global Advisors, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng hiện tại trong suốt mùa Hè, trước khi bước vào nhịp tăng mới. Chuyên gia này dự báo, vàng có thể đạt 4.750 - 5.500 USD/oz trong vòng 6 - 9 tháng tới và mốc 5.000 USD hoàn toàn có thể xuất hiện trong nửa đầu năm 2027.