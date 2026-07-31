English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 31/7: Vàng SJC giao dịch ở mức 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 05:10, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (31/7), giá vàng SJC được niêm yết ở mức 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco là 4.087,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 31/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 143,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 31/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 138,7 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng

Đầu giờ sáng 31/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.087,2 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/7: 1 USD = 26.470 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng

Trước đó, chốt phiên giao dịch 30/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 137,7 triệu đồng/lượng; giá bán 141,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 4 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 30/7, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 4 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 31 7 vang sjc giao dich o muc 139,2 - 143,2 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng trong nước giảm sau phiên giao dịch ngày 30/7

Cuối phiên giao dịch 30/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 800.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 138,8 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 139,1 - 143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng giá mua và giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi mở phiên giao dịch ngày 30/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.081,3 USD/oz, giảm 5 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/7: 1 USD = 26.490 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 11,5 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 30/7.

Giá vàng bước vào nhịp tăng mới

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn trong 7 tháng, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Theo giới phân tích, việc Fed chưa điều chỉnh lãi suất khiến thị trường tiếp tục theo dõi cách cơ quan này sẽ thực hiện mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2% trong thời gian tới.

Sau quyết định của Fed, đồng USD suy yếu so với đồng euro, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ nhiệt sau khi tăng mạnh trước đó.

gia vang hom nay 31 7 vang sjc giao dich o muc 139,2 - 143,2 trieu dong luong hinh anh 2
Giá vàng được nhận định nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng hiện tại trong suốt mùa Hè

Ông Tai Wong - Nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định, đà tăng hiện nay chủ yếu phản ánh tâm lý lạc quan sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng thị trường vẫn có thể thay đổi quan điểm khi giới đầu tư đánh giá kỹ hơn những thông điệp từ Chủ tịch Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức khoảng 64%, giảm đáng kể so với khoảng 81% trước khi Fed công bố quyết định chính sách. Trong thời gian tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ dồn vào chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 6, dự kiến công bố trong ngày 30/7, nhằm tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng được dự báo, sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, đồng thời tiếp tục theo dõi áp lực lạm phát phát sinh từ những diễn biến tại Trung Đông.

Theo ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Global Advisors, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng hiện tại trong suốt mùa Hè, trước khi bước vào nhịp tăng mới. Chuyên gia này dự báo, vàng có thể đạt 4.750 - 5.500 USD/oz trong vòng 6 - 9 tháng tới và mốc 5.000 USD hoàn toàn có thể xuất hiện trong nửa đầu năm 2027.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 30/7: Vàng SJC tăng lên 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 30/7: Vàng SJC tăng lên 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 30/7, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với phiên liền trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 54 USD/oz lên 4.086,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 30/7: Vàng SJC tăng lên 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/7: Vàng SJC tăng lên 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 30/7, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với phiên liền trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 54 USD/oz lên 4.086,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng trong nước giảm, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng trong nước giảm, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 29/7, vàng SJC giảm, niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.028,22 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng trong nước giảm, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng trong nước giảm, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 29/7, vàng SJC giảm, niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.028,22 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng trong nước giảm và thế giới cùng giảm
Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng trong nước giảm và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (28/7), giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco cũng giảm về mức 4.047,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng trong nước giảm và thế giới cùng giảm

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng trong nước giảm và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (28/7), giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco cũng giảm về mức 4.047,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá vàng SJC trong nước tăng, giá mua vào ở ở mức 139 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao ngay ở mức 4.106,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá vàng SJC trong nước tăng, giá mua vào ở ở mức 139 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao ngay ở mức 4.106,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (26/7), giá vàng SJC trong nước không có biến động, giá mua vào ở ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (26/7), giá vàng SJC trong nước không có biến động, giá mua vào ở ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 141,5 triệu đồng/lượng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá