Giá vàng hôm nay 2/8: Vàng SJC ổn định ở mức 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 2/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, giá bán là 141 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với chốt phiên giao dịch ngày 1/8. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm

Giá vàng nhẫn

Giống với vàng miếng, giá vàng nhẫn trên thị trường sáng 2/8 ghi nhận sự ổn định. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, (mua - bán), ổn định so với phiên giao dịch trước đó; cùng thời điểm sáng 2/8, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sáng 2/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.046,3 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 2/8: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 6 giảm 0,1%, phù hợp với dự báo của Reuters. Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,5 - 3,75%. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng áp lực lạm phát vẫn tiềm ẩn, khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, triển vọng giá vàng tuần tới tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh luận. Khảo sát của Kitco News với 17 chuyên gia Phố Wall cho thấy 29% dự báo giá vàng tăng, 35% nhận định sẽ giảm, trong khi 35% cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang. Đối với nhà đầu tư cá nhân, khảo sát Main Street ghi nhận tâm lý lạc quan hơn khi 47% kỳ vọng giá vàng tăng, 30% dự báo giảm và 23% nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, giá dầu tăng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó hạn chế đà tăng của vàng.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình địa chính trị để đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.

Chốt phiên giao dịch 1/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, giá bán là 141 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên mở cửa cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên mở phiên cùng ngày. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

So với giá mở phiên, giá vàng nhẫn trên thị trường ghi nhận xu hướng giảm. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán; giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Nhiều yếu tố tiếp tục chi phối giá vàng thế giới

Cuối giờ chiều 1/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.046,3 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/8: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Sau cuộc họp mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng GDP quý II chậm lại, trong khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Điều này khiến thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới, tạo sức ép lên giá vàng.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, giá dầu tăng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó hạn chế đà tăng của vàng.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình địa chính trị để đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.