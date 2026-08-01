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Giá vàng hôm nay 1/8: Vàng SJC bán ra ở mức 141,9 triệu đồng/lượng

Thứ Bảy, 08:46, 01/08/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên sáng 1/8 giá vàng SJC được niêm yết ở mức 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.046,3 USD/oz

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 1/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,9 triệu đồng/lượng, giá bán là 141,9 triệu đồng/lượng, giá không đổi cả 2 chiều mua - bán so với phiên chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng, ổn định cả 2 chiều mua - bán so với chốt phiên giao dịch liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Ggiá vàng nhẫn trên thị trường cũng ổn định. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới thấp hơn vàng trong nước 12,8 triệu đồng/lượng

Cuối giờ chiều 1/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.055,2 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/8: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,8 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng chiều 31/7 giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch chiều 31/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,9 triệu đồng/lượng, giá bán là 141,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua – bán so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

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Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng, giảm 0,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, chiều 31/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng

Cuối giờ chiều 31/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.055,2 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/7: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

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Vì sao nhiều cửa hàng kinh doanh vàng ở TP.HCM đóng cửa?

VOV.VN - Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và nhiều thông tin liên quan đến thị trường vàng, kim cương được dư luận quan tâm, không khí giao dịch TP.HCM khá trầm lắng. Nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa, lượng khách đến mua bán không nhiều.

PV/VOV.VN
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