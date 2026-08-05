Giá vàng hôm nay 5/8: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 5/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng; giá bán là 141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tăng 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng, tăng 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 5/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.100,1 USD/oz, tăng 42 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/8: 1 USD = 26.460 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,7 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá bán vàng SJC tăng

Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 4/8. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng SJC tăng lên mức 140,5 triệu đồng/lượng

Chiều 4/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,5 – 140 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Cuối giờ chiều 4/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.048,2 USD/oz, tăng 10,9 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/8: 1 USD = 26.465 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,07 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,43 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 4/8: Giá bán vàng SJC giảm về mức 140 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm về mức 137 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Hiện giá vàng thế giới thấp hơn 10,58 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới ổn định quanh mức 4.050 USD/ounce vào sáng 4/8, mức giao dịch trong biên độ hẹp.

Nguyên do bởi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến các cuộc đàm phán Mỹ - Iran để tìm manh mối về khả năng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thống Donald Trump cho biết, đề nghị đàm phán của ông là cơ hội cuối cùng để Tehran đạt được thỏa thuận và bày tỏ tin tưởng rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc đang diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, mặc dù nước này cho biết các cuộc thảo luận với Oman nhằm tăng cường vận chuyển hàng hóa qua eo biển đang có tiến triển.

Trong khi đó, thị trường đang dự báo khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 sau khi ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong tháng 7.

Chủ tịch Fed chi nhánh Ngân hàng New York, John Williams cho biết, chính sách tiền tệ vẫn đang ở vị thế tốt, đồng thời cho biết thêm rằng lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm trong nửa cuối năm.