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Giá vàng hôm nay 6/8: Vàng SJC tăng lên 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng

Thứ Năm, 08:57, 06/08/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 6/8, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 127 USD/oz lên 4.289,7 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 6/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 140,3 triệu đồng/lượng; giá bán 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h43’ sáng 6/8, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,3 -143,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 5/8. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có thay đổi ở một số thương hiệu. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 140 - 144 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 5/8. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau phiên giao dịch ngày 5/8 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.289,7 USD/oz, tăng 127 USD/oz so với phiên giao dịch liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/8: 1 USD = 26.450 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 136,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 6,7 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước tăng 800 ngàn đồng/lượng

Trước đó, giá vàng chốt phiên giao dịch cuối ngày 5/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 6 8 vang sjc tang len 140,3 - 143,3 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng trong nước tăng

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 138,3 – 141,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tăng 800 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Vàng thế giới thấp hơn vàng trong nước 9,2 triệu đồng/lượng

Cuối giờ chiều ngày 5/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.162,4 USD/oz, tăng 62 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/8: 1 USD = 26.460 VND, giá vàng thế giới tương đương 132,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
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