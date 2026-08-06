Giá vàng hôm nay 6/8: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

Vàng trong nước tăng 800 ngàn đồng/lượng

Giá vàng chốt phiên giao dịch cuối ngày 5/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 138,3 – 141,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tăng 800 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Vàng thế giới thấp hơn vàng trong nước 9,2 triệu đồng/lượng

Cuối giờ chiều ngày 5/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.162,4 USD/oz, tăng 62 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/8: 1 USD = 26.460 VND, giá vàng thế giới tương đương 132,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.