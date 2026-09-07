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Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC đứng yên ở mức 147,6 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 05:10, 07/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch 7/9, giá vàng trong nước đi ngang, vàng miếng SJC bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tương đương 140,16 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 7,44 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC và DOJI giữ nguyên giá

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 6/9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn trong nước không thay đổi so với phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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Vàng trong nước ổn định

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng cũng được niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, chiều 6/9, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được niêm yết ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC có giá 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, cũng không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới đi ngang

Cuối giờ chiều 6/9 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 4.431,07 USD/oz, không thay đổi so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/9, với 1 USD tương đương 26.255 đồng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,16 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 7,44 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra trong nước cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục biến động mạnh trong tuần tới sau cú giảm đáng kể trong phiên cuối tuần, khi thị trường chịu tác động từ những tín hiệu tích cực của kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Số liệu cho thấy trong tháng 8, Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn dự báo của giới phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Thông tin này khiến kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9 gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Diễn biến trên gây sức ép lên giá vàng, bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập từ lãi suất và thường kém hấp dẫn hơn khi đồng USD cùng lợi suất trái phiếu tăng.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo dao động trong vùng 4.320-4.670 USD/ounce. Mốc 4.280 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu đánh mất vùng này, giá vàng có thể lùi về 4.200 USD/ounce.

PV/VOV.VN
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