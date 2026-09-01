Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng

Sáng 1/9, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,56 - 14,86 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 300.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,83 - 5,95, đi ngang so với phiên ngày 31/8.

Phiên giao dịch chiều tối 31/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng; giá bán là 148,7 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 145,2– 149,2 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, ngày 31/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 144,5 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 31/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.443,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/8: 1 USD = 26.260 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng sụt giảm, mất một số vùng hỗ trợ quan trọng

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới giảm khoảng 148 USD so với 1 tuần trước. Kim loại quý từng tăng lên vùng cao nhất khoảng 3 tháng, song nhanh chóng đảo chiều sau khi những tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ xuất hiện.

Áp lực đối với vàng gia tăng khi thị trường nâng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Sau thông điệp của Chủ tịch Kevin Warsh tại Jackson Hole, kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 tăng trở lại. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vì vậy cũng đi lên, gây bất lợi cho vàng - tài sản không mang lại lãi suất.

Về kỹ thuật, cú giảm cuối tuần khiến giá vàng đánh mất một số vùng hỗ trợ quan trọng. Điều này có thể khiến thị trường thận trọng hơn trong ngắn hạn. Nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, vùng quanh 4.435 USD/oz sẽ là mốc đáng chú ý. Việc giá vàng xuyên thủng khu vực này có thể khiến áp lực điều chỉnh gia tăng. Ngược lại, vàng cần phục hồi qua các vùng kháng cự phía trên để củng cố khả năng quay lại xu hướng tăng.

Dù vậy, tâm lý của giới phân tích đối với triển vọng tuần tới chưa hoàn toàn chuyển sang tiêu cực. Trong cuộc khảo sát mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý với 21 chuyên gia Phố Wall, 10 người, tương đương 48%, dự báo giá vàng tăng; 6 người, chiếm 29%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm; 5 người còn lại nhận định thị trường có thể đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân cũng nghiêng về kịch bản phục hồi. Trong 207 người tham gia khảo sát, 59% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 21% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.