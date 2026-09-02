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Giá vàng hôm nay 2/9: Vàng SJC bán ra 148,7 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 08:38, 02/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay ngày 2/9, giá vàng SJC niêm yết ở mức 145,7- 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay 2/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, giá bán là 148,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,7- 148,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 145,2 – 149,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Sáng 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.318,5 USD/oz, giảm 51 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng ngày 2/9: 1 USD = 26.260 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC ổn định

Phiên giao dịch chiều 1/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng; giá bán là 148,7 triệu đồng/lượng, ổn định so với chốt phiên giao dịch sáng 1/9. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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Vàng SJC duy trì sự ổn định trong nhiều phiên gần đây

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 145,7– 148,7, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 1/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 145,2 – 149,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cùng cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Chiều 1/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm nhẹ, hiện đang ở mức 4.369,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/9: 1 USD = 26.260 VND, sau khi cộng các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 138,24 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,46 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong ngày 2/9, dù thị trường có thể xuất hiện những nhịp rung lắc sau giai đoạn tăng mạnh. XAU/USD hiện quanh 4.364,74 USD/ounce, trong khi các tín hiệu kỹ thuật vẫn tương đối thuận lợi khi MACD hướng lên và RSI chưa bước vào vùng quá mua. Việc Bollinger Bands thu hẹp cho thấy thị trường đang tích lũy, đồng thời có thể chuẩn bị cho một nhịp biến động mới.

Ở chiều hỗ trợ, vùng tương đương 146,95 triệu đồng/lượng được xem là mốc cần theo dõi, trong khi vùng 149,92 triệu đồng/lượng là kháng cự quan trọng. Về yếu tố vĩ mô, DXY ở 99,60 điểm dù tăng nhẹ 0,17% nhưng vẫn chưa tạo áp lực quá lớn lên vàng. Nếu đồng USD suy yếu trở lại, cùng với kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ theo hướng nới lỏng, giá vàng có thể tiếp tục hướng lên các vùng cao mới. Ngược lại, việc USD phục hồi hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng có thể kích hoạt hoạt động chốt lời.

Lê Thanh/VOV.VN
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