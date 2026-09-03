Giá vàng hôm nay 3/9: Giá vàng SJC giảm còn 147,4 triệu đồng/lượng

Vàng Ancarat ở mức 14,77 triệu đồng/chỉ

Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,47 - 14,77 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 90.000 đồng/chỉ so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 300.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,79 - 5,91 triệu đồng/set, giảm 40.000 đồng/set với phiên ngày 2/9.

Giá vàng trong nước và thế giới đều giảm

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 3/9 ở mức 144,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 147,4 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144,4 – 147,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 3/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.405,82 USD/oz, giảm 97,22 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 3/9: 1 USD = 26.270 VND, giá vàng thế giới tương đương 139,44 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,96 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 3/9/2026.

Vàng SJC giữ nguyên giá

Trước phiên giao dịch ngày 3/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, giá bán là 148,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,7- 148,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 144,5 – 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 700 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới giảm chịu áp lực từ nỗi lo lạm phát

Cuối ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.308,6 USD/oz, giảm 10 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 2/9: 1 USD = 26.260 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm

Giá vàng thế giới giảm

"Tình trạng bất ổn địa chính trị dai dẳng đang đẩy giá dầu tăng cao, duy trì rủi ro lạm phát và áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải tăng lãi suất, qua đó thúc đẩy đồng USD và gia tăng thêm các yếu tố bất lợi đối với giá vàng," ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com (thuộc sở hữu của Jefferies), nhận định.

Đồng USD đã chạm mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Tư khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang đồng tiền của Mỹ trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tác động kinh tế của cú sốc năng lượng.

Việc đồng USD mạnh lên khiến kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Mỹ và Iran lại rơi vào tình trạng đối đầu căng thẳng sau cuộc đụng độ đáng kể nhất trong nhiều tuần qua; Washington đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công dữ dội hơn nữa, đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong năm tuần vào thứ Ba.

Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Michael Barr cho biết nếu lạm phát không hạ nhiệt nhanh chóng, đã đến lúc ngân hàng trung ương cần tăng lãi suất. Hồi thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định rằng ngân hàng trung ương sẽ "còn nhiều việc phải làm" nếu các nhà hoạch định chính sách không có được sự tin tưởng cần thiết rằng lạm phát đang trên đà giảm về mức 2%.

Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự báo xác suất 68% sẽ có đợt tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương trong tháng này.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này đối với các nhà đầu tư.