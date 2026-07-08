Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng trong nước giảm tiếp về mức 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm tiếp 500.000 đồng/lượng

Chốt phiên giao dich 7/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 147 triệu đồng/lượng; giá bán 150 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 147 – 150 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cuối ngày 7/7 đang là 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Cuối phiên giao dịch 7/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng thay đổi giảm so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua và giảm 500.000 đồng/lượng giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng tiếp khi mở phiên giao dịch ngày 7/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.169,9 USD/oz, tăng 25 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/7: 1 USD = 26.462 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 132,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 17,1 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 7/7.

Giá vàng đối mặt với áp lực bán mạnh

Giá vàng thế giới đối mặt với áp lực bán mạnh, khi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) thông báo chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ đã giảm xuống 54 trong tháng 6, sau khi đạt mức 54,5 điểm trong tháng 5. Mặc dù các số liệu chính tiếp tục cho thấy tăng trưởng kinh tế tích cực, báo cáo cũng nêu bật những lo ngại ngày càng tăng về nửa cuối năm.

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cho biết, các vị thế bán khống kim loại quý rất khó để thay đổi, lưu ý rằng, các quỹ CTA vẫn giữ nguyên vị thế bán ròng ngay cả sau đợt phục hồi vào cuối tuần, cũng như dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến...

Đồng thời nhận định thị trường vẫn đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, điều này tiếp tục gây áp lực lên toàn bộ thị trường. Ngoài ra, eo biển Hormuz vẫn là một yếu tố rủi ro tiềm tàng, nhưng không phải là tác động tích cực một chiều đối với giá vàng.