English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng trong nước giảm tiếp về mức 150 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 05:10, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, SJC đang niêm yết 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng tiếp 25 USD/oz lên 4.169,9 USD/oz.

Giá vàng trong nước giảm tiếp 500.000 đồng/lượng

Chốt phiên giao dich 7/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 147 triệu đồng/lượng; giá bán 150 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 147 – 150 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 8 7 vang trong nuoc giam tiep ve muc 150 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng miếng SJC cuối ngày 7/7 đang là 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Cuối phiên giao dịch 7/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng thay đổi giảm so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua và giảm 500.000 đồng/lượng giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng tiếp khi mở phiên giao dịch ngày 7/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.169,9 USD/oz, tăng 25 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/7: 1 USD = 26.462 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 132,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 17,1 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 7/7.

Giá vàng đối mặt với áp lực bán mạnh

Giá vàng thế giới đối mặt với áp lực bán mạnh, khi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) thông báo chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ đã giảm xuống 54 trong tháng 6, sau khi đạt mức 54,5 điểm trong tháng 5. Mặc dù các số liệu chính tiếp tục cho thấy tăng trưởng kinh tế tích cực, báo cáo cũng nêu bật những lo ngại ngày càng tăng về nửa cuối năm.

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cho biết, các vị thế bán khống kim loại quý rất khó để thay đổi, lưu ý rằng, các quỹ CTA vẫn giữ nguyên vị thế bán ròng ngay cả sau đợt phục hồi vào cuối tuần, cũng như dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến...

Đồng thời nhận định thị trường vẫn đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, điều này tiếp tục gây áp lực lên toàn bộ thị trường. Ngoài ra, eo biển Hormuz vẫn là một yếu tố rủi ro tiềm tàng, nhưng không phải là tác động tích cực một chiều đối với giá vàng.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 7/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 3 USD/oz lên 4.144,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 7/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 3 USD/oz lên 4.144,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay mở cửa phiên giao dịch 6/7 tại SJC đang niêm yết 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.197,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay mở cửa phiên giao dịch 6/7 tại SJC đang niêm yết 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.197,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 5/7: Giá vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 5/7: Giá vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, tiếp tục ổn định ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng SJC duy trì ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.175 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 5/7: Giá vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/7: Giá vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, tiếp tục ổn định ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng SJC duy trì ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.175 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC ổn định ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm nhẹ về mức 4.175,03 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC ổn định ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC ổn định ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm nhẹ về mức 4.175,03 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 3/7, vàng SJC được niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.185,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 3/7, vàng SJC được niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.185,8 USD/oz.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá