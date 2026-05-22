Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư “đu đỉnh” có hoang mang, lo lắng?

Nhà đầu tư cá nhân chật vật vì giá vàng giảm

Sau chuỗi ngày tăng mạnh, giá vàng bước vào giai đoạn biến động khó lường, với những nhịp tăng - giảm đan xen trong thời gian ngắn. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân rơi vào trạng thái bị động, đặc biệt là những người mua vào ở vùng giá cao. Sáng 22/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng, giảm gần 30 triệu đồng so với đỉnh 190 triệu đồng/lượng.

Trên các diễn đàn giá vàng, tài chính, câu chuyện “đu đỉnh” xuất hiện ngày càng nhiều. Một nhà đầu tư chia sẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua vàng khi giá lập đỉnh, nhưng chỉ sau vài phiên điều chỉnh đã chịu thua lỗ đáng kể. “Vừa mua xong thì giá quay đầu, giờ bán cũng không đành mà giữ thì lo lắng”, người này cho biết.

Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khiến không ít người xuống tiền ở thời điểm nhạy cảm. Khi giá tăng liên tục, kỳ vọng về những mốc cao mới được đẩy lên, kéo theo dòng tiền cá nhân đổ vào thị trường. Tuy nhiên, khi giá đảo chiều, chính nhóm nhà đầu tư này lại chịu áp lực lớn nhất.

Ông Đoàn Tú, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư chứng khoán VPbank nhận định: “Tâm lý đám đông đang chi phối khá rõ. Khi giá tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư cá nhân mua vào theo cảm xúc, thiếu chiến lược cụ thể. Đến khi thị trường điều chỉnh, họ dễ rơi vào trạng thái hoang mang và bị động trong việc xử lý danh mục”.

Không chỉ yếu tố tâm lý, thị trường vàng hiện nay còn chịu tác động bởi nhiều biến số khó lường từ bên ngoài, như chính sách tiền tệ toàn cầu, biến động đồng USD hay căng thẳng địa chính trị. Điều này khiến việc dự báo xu hướng ngắn hạn trở nên phức tạp hơn.

Ông Tú cho hay: “Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao cũng làm gia tăng rủi ro. Khi thị trường điều chỉnh, nhà đầu tư có thể chịu thiệt kép nếu giá trong nước phản ứng không đồng đều với giá thế giới”.

Bán hay giữ “gồng lỗ”, bài toán không dễ

Trước diễn biến khó lường của thị trường, câu hỏi lớn nhất với nhà đầu tư hiện nay là nên tiếp tục nắm giữ hay cắt lỗ để bảo toàn vốn. Đây không chỉ là quyết định tài chính mà còn là bài toán tâm lý.

Theo ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI, việc xử lý trong giai đoạn này phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư ban đầu. “Nếu xác định đầu tư dài hạn, vàng vẫn là kênh trú ẩn có giá trị trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, với nhà đầu tư lướt sóng, việc không có kỷ luật cắt lỗ sẽ khiến rủi ro gia tăng nhanh chóng”, ông Thế nói.

Ông Thế cũng cho rằng, một sai lầm phổ biến là tâm lý “bình quân giá” khi thị trường chưa có tín hiệu rõ ràng. Việc liên tục mua thêm để hạ giá vốn có thể khiến nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy thua lỗ nếu xu hướng giảm kéo dài.

Ông Thế đánh giá, giai đoạn hiện tại không còn là “sân chơi dễ kiếm tiền”. “Biến động lớn đồng nghĩa với cơ hội đi kèm rủi ro cao. Nhà đầu tư cần thận trọng hơn, đặc biệt là với các quyết định mang tính ngắn hạn”, ông nhấn mạnh.

Thực tế, những biến động gần đây cho thấy vàng không phải là kênh đầu tư “một chiều đi lên”. Ngay cả trong xu hướng tăng dài hạn, các nhịp điều chỉnh mạnh vẫn có thể xảy ra, đủ để khiến nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm chịu thiệt hại lớn.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư nên đánh giá lại danh mục, xác định rõ mức độ chấp nhận rủi ro tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông. Việc giữ kỷ luật đầu tư, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và không chạy theo các nhịp tăng nóng được xem là yếu tố then chốt.

Giá vàng biến động mạnh kéo theo những phản ứng trái chiều của dòng tiền, từ tâm lý trú ẩn an toàn đến xu hướng lướt sóng ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, rủi ro không chỉ đến từ biến động giá, mà còn nằm ở cách nhà đầu tư lựa chọn chiến lược. Khi thị trường ngày càng khó đoán định, lợi nhuận sẽ không thuộc về người chạy theo đám đông, mà nghiêng về những người giữ được kỷ luật và kiểm soát tốt điểm vào - ra.