Giá xăng dầu được nhận định sẽ tăng tiếp từ chiều 18/1

Giá xăng dầu theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sẽ được điều chỉnh theo lịch vào thứ Năm hàng tuần của cơ quan điều hành là liên Bộ Công Thương - Tài chính. Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần này sẽ được thực hiện vào chiều mai (thứ Năm - 18/1).

Diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới trong 7 ngày qua, đặc biệt trong tuần giao dịch gần nhất có diễn biến giảm. Trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 0,5%, dầu WTI giảm 1,1%, bất chấp những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Tuy nhiên, bước sang tuần này, cả dầu Brent và WTI của Mỹ đều tăng xấp xỉ 0,1%. Kết thúc phiên giao dịch 16/1, giá dầu Brent giao dịch tăng 0,2% lên mức 78,29 USD/thùng, trong khi đó dầu WTI giao dịch giảm 0,4% xuống 72,4 USD/thùng.

Đáng chú ý tại Singapore - thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn của Việt Nam, trong những ngày qua giá các mặt hàng này có biến động tăng mạnh. Điều này dẫn đến nhiều khả năng có tác động đến giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành ngày 18/1.

Giá xăng dầu đã có 2 kỳ điều chỉnh từ đầu năm 2024

Theo nhận định từ đại diện một số DN kinh doanh xăng dầu trong nước, biến động giá dầu trên thị trường thế giới về cơ bản đã giảm, trong khi xăng dầu của Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ thị trường Singapore lại đang có diễn biến tăng. Trên cơ sở phân tích các yếu tố của thị trường thế giới cũng như thị trường nhập khẩu, các DN nhận định nhiều khả năng giá xăng trong kỳ điều hành ngày 18/1 sẽ tiếp tục tăng.

Cụ thể, giá xăng trong kỳ điều hành này có thể được điều chỉnh tăng từ 200 - 350 đồng/lít. Giá dầu cùng đó có khả năng tăng mạnh hơn, từ 400 - 500 đồng/lít/kg so với kỳ trước. Mức dự báo này đưa ra trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính không có tác động vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 2 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu với 1 kỳ giảm và 1 kỳ tăng. Sau kỳ điều hành gần nhất (từ 15h00 chiều 11/1), giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 40 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới không cao hơn 21.040 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 21.930 đồng/lít sau khi tăng 20 đồng/lít so với giá bán lẻ kỳ trước.

Cũng từ chiều 11/1, giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 22.480 đồng/lít (tăng 70 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 19.700 đồng/lít (tăng 340 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Cùng với đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 320 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán mới là 15.810 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh chiều 11/1, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước); không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu diezen và dầu hỏa. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.