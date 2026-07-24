Giá xăng dầu hôm nay 24/7: Giá dầu thế giới tăng gần 4%

Giá dầu Brent tăng lên 97,7 USD/thùng

Chiều 23/7, giá dầu Brent tăng gần 4%, lên 97,7 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng khoảng 3%, lên 89,4 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng gần 4%

Đây là phiên tăng giá thứ năm liên tiếp của dầu thế giới. Đà tăng được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng khi lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu trên Biển Đỏ, trong khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 15h ngày 23/7

Từ 15h ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh. Giá dầu diesel 0,05S tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Từ 15h ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo liên Bộ, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 16/7 đến 23/7 đều tăng mạnh. Trong đó, xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 đạt 112,206 USD/thùng, tăng 12,17%; xăng RON95 đạt 115,540 USD/thùng, tăng 11,43%; dầu diesel 0,05S đạt 150,940 USD/thùng, tăng 10,75%; dầu mazut 180CST 3,5S đạt 546,360 USD/tấn, tăng 12,34%.

Theo cơ quan điều hành, biến động giá xăng dầu thế giới là nguyên nhân khiến giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày 23/7.