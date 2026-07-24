Giá xăng dầu hôm nay 24/7: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng do gián đoạn nguồn cung

Giá xăng dầu hôm nay 24/7, giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng tính từ tháng 5, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia, gây thêm gián đoạn nguồn cung toàn cầu sau khi hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ.

Giá dầu Brent kỳ hạn kết thúc phiên tăng 6,62 USD/thùng, tương đương 7%, lên mức 100,69 USD/thùng, đánh dấu mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22/5. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 5,36 USD/thùng, tương đương 6,2%, chốt ở mức 92,19 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/6. Giá dầu thô chuẩn toàn cầu hiện cao hơn gần 40% so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến tranh Iran vào tháng 2, với hầu hết mức tăng diễn ra trong tháng này.

Bob Yawger, Giám đốc hợp đồng tương lai năng lượng tại Mizuho ​​cho biết, với khả năng xảy ra chiến tranh trên bộ dường ngày càng gia tăng, việc vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu bị hạn chế qua cửa ngõ giao thông quan trọng nhất thế giới, giá dầu thô đột nhiên đang tiến rất gần đến mức cao nhất trong 4 năm qua là 126,41 USD/thung, trong khi nền kinh tế toàn cầu đang suy giảm nhanh đến mức cuối cùng sẽ chỉ còn hoạt động trong tình trạng cạn kiệt nguồn cung.

Goldman Sachs cho hay, giá dầu Brent có thể vượt quá 120 USD/thùng trong quý IV và đạt mức trung bình 100 USD/thùng vào năm tới, nếu eo biển tiếp tục bị gián đoạn đến năm 2027, và còn có thể tăng cao hơn nữa nếu eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez cũng chịu sự gián đoạn kéo dài.

Theo nhận định của Giovanni Staunovo - nhà phân tích của UBS, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các tàu, thuyền đi qua eo biển Hormuz đã dẫn đến sự sụt giảm số lượng tàu chở dầu không thuộc Iran đi qua tuyến đường thủy này. Việc Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân, nhắm vào các cảng của Iran có thể đã khiến lượng dầu vận chuyển của Iran giảm xuống bằng 0 từ 1,5 triệu đến 2 triệu thùng/ngày vào đầu tháng.

Ông Staunovo cho biết thêm, do lượng hàng hóa xuất khẩu qua eo biển giảm, hoạt động bốc xếp hàng hóa trong Vịnh đã giảm xuống còn 2,5 triệu thùng/ngày trong bảy ngày qua, so với 6 triệu thùng/ngày trong 30 ngày trước đó.

Để đảm bảo nguồn cung, 7 thành viên chủ chốt của OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman có khả năng sẽ tăng mục tiêu sản lượng của họ thêm khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 9, dự kiến trong cuộc họp vào ngày 2/8 tới.

Giá dầu Brent tăng lên 97,7 USD/thùng

Trước đó, chiều 23/7, giá dầu Brent tăng gần 4%, lên 97,7 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng khoảng 3%, lên 89,4 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng gần 4%

Đây là phiên tăng giá thứ năm liên tiếp của dầu thế giới. Đà tăng được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng khi lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu trên Biển Đỏ, trong khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 15h ngày 23/7

Từ 15h ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh. Giá dầu diesel 0,05S tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Từ 15h ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo liên Bộ, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 16/7 đến 23/7 đều tăng mạnh. Trong đó, xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 đạt 112,206 USD/thùng, tăng 12,17%; xăng RON95 đạt 115,540 USD/thùng, tăng 11,43%; dầu diesel 0,05S đạt 150,940 USD/thùng, tăng 10,75%; dầu mazut 180CST 3,5S đạt 546,360 USD/tấn, tăng 12,34%.

Theo cơ quan điều hành, biến động giá xăng dầu thế giới là nguyên nhân khiến giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày 23/7.