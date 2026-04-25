中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 25/4: Giá dầu Brent và WTI biến động trái chiều

Thứ Bảy, 05:00, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (25/4), giá dầu kết thúc phiên giao dịch của tuần qua đầy biến động với kết quả trái chiều do lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu biến động mạnh trong phiên giao dịch đầy hôm qua (thứ Sáu), nhưng có giá cao hơn trong tuần, khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa sự gián đoạn nguồn cung và khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, điều có thể giúp hạn chế những gián đoạn đó.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 105,33 USD/thùng, tăng 26 cent, tương đương khoảng 0,3%. Ngược lại, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 94,40 USD/thùng, giảm 1,45 USD, tương đương 1,5%.

Giá dầu thô tương lai đã giảm trở lại sau khi Reuters đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến ​​sẽ đến Islamabad vào cuối ngày thứ Sáu để thảo luận về các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi đầu tuần này.

Giá tiếp tục giảm sau khi CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cử đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Pakistan để đàm phán với ngoại trưởng Iran.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Từ 15h00 chiều 23/4, giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán mới là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới là 22.360 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg. Mức giá này vẫn được duy trì đến ngày 25/4.

Giá dầu giảm sau khi 1 nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến ​​sẽ đến Islamabad vào tối thứ Sáu (24/4) cùng 1 nhóm nhỏ và các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ có khả năng sẽ diễn ra.

Dầu thô WTI giảm còn 93,86 USD/thùng

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 96 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 104,11 USD/thùng, sau khi đã tăng hơn 2,1% trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,99 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 93,86 USD/thùng.

Hôm thứ Năm (23/4), Ngân hàng Goldman Sachs cho biết, sản lượng dầu mỏ vùng Vịnh bị cắt giảm mạnh do xung đột Iran, có khả năng sẽ phục hồi phần lớn trong vòng vài tháng, sau khi eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn, nhưng cũng có thể mất thời gian lâu hơn đáng kể.

Giá dầu hợp đồng giảm khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có khả năng diễn ra

Ngân hàng này ước tính, có khoảng 14,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày ở vùng Vịnh – khoảng 57% nguồn cung trước chiến tranh – đã ngừng hoạt động trong tháng 4, chủ yếu là do các biện pháp phòng ngừa và quản lý kho dự trữ chứ không phải do thiệt hại vật lý đối với các mỏ dầu.

Eo biển Hormuz xử lý khoảng một phần năm lượng dầu vận chuyển toàn cầu trong điều kiện bình thường, vì vậy sự gián đoạn kéo dài có những tác động đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu. Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng, việc mở cửa trở lại eo biển một cách an toàn và bền vững, trong trường hợp không có các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, sẽ cho phép sản lượng phục hồi tương đối nhanh chóng, được hỗ trợ bởi công suất dự phòng ở Saudi Arabia và UAE.

Tuy nhiên, bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ bị hạn chế bởi vấn đề hậu cần và hiệu suất giếng khoan. Ngân hàng này cho biết, công suất tàu chở dầu rỗng hiện có ở Vịnh đã giảm khoảng 130 triệu thùng, tương đương 50%, hạn chế tốc độ vận chuyển dầu của các nhà sản xuất khi xuất khẩu được nối lại.

Việc đóng giếng kéo dài cũng có nguy cơ làm giảm lưu lượng, đặc biệt là ở các mỏ có áp suất thấp hơn, đòi hỏi phải sửa chữa trước khi sản lượng có thể được khôi phục hoàn toàn. Goldman Sachs cho biết, sản lượng càng bị hạn chế lâu, quá trình phục hồi càng chậm. Triển vọng phục hồi sẽ khác nhau giữa các quốc gia, với Iran và Iraq đối mặt với rủi ro lớn hơn do đặc điểm mỏ, thách thức về cơ sở hạ tầng và lệnh trừng phạt, trong khi Saudi Arabia có thể tăng sản lượng nhanh hơn.

Goldman Sachs dẫn dự báo từ các cơ quan bên ngoài cho thấy, các nhà sản xuất vùng Vịnh có thể phục hồi khoảng 70% sản lượng dầu bị mất trong vòng 3 tháng, đạt tới sản lượng khoảng 88% trong vòng 6 tháng, nhưng việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài càng làm tăng nguy cơ gây thiệt hại lâu dài cho nguồn cung dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước có loại giảm trên 3.100 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước có loại giảm trên 3.100 đồng/lít

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg.

PV/VOV.VN
Tag: xăng dầu  giá xăng dầu  giá xăng dầu ngày 25/2  giá xăng dầu trong nước  thị trường xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ giữ giá xăng dầu thấp, doanh nghiệp bán lẻ chịu áp lực thua lỗ
VOV.VN - Các doanh nghiệp bán lẻ nhiên liệu dầu tại Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thua lỗ do phải duy trì giá bán xăng và dầu diesel thấp hơn giá thị trường, trong bối cảnh Chính phủ ưu tiên ổn định chi phí sinh hoạt cho người dân.

Giá dầu hôm nay 23/4: Giá dầu thế giới giảm nhẹ
VOV.VN - Giá dầu hôm nay (23/4), giá dầu thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn khi đàm phán giữa Mỹ-Iran chưa có tiến triển.

Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Giá dầu giảm khi kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran hạ nhiệt
VOV.VN - Theo Reuters, giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm sau khi thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra trong tuần này, qua đó giúp nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất quan trọng tại Trung Đông được nối lại.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá