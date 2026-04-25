Giá xăng dầu hôm nay 25/4: Giá dầu Brent và WTI biến động trái chiều

Giá dầu biến động mạnh trong phiên giao dịch đầy hôm qua (thứ Sáu), nhưng có giá cao hơn trong tuần, khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa sự gián đoạn nguồn cung và khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, điều có thể giúp hạn chế những gián đoạn đó.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 105,33 USD/thùng, tăng 26 cent, tương đương khoảng 0,3%. Ngược lại, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 94,40 USD/thùng, giảm 1,45 USD, tương đương 1,5%.

Giá dầu thô tương lai đã giảm trở lại sau khi Reuters đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến ​​sẽ đến Islamabad vào cuối ngày thứ Sáu để thảo luận về các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi đầu tuần này.

Giá tiếp tục giảm sau khi CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cử đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Pakistan để đàm phán với ngoại trưởng Iran.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Từ 15h00 chiều 23/4, giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán mới là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới là 22.360 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg. Mức giá này vẫn được duy trì đến ngày 25/4.

Giá dầu giảm sau khi 1 nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến ​​sẽ đến Islamabad vào tối thứ Sáu (24/4) cùng 1 nhóm nhỏ và các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ có khả năng sẽ diễn ra.

Dầu thô WTI giảm còn 93,86 USD/thùng

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 96 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 104,11 USD/thùng, sau khi đã tăng hơn 2,1% trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,99 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 93,86 USD/thùng.

Hôm thứ Năm (23/4), Ngân hàng Goldman Sachs cho biết, sản lượng dầu mỏ vùng Vịnh bị cắt giảm mạnh do xung đột Iran, có khả năng sẽ phục hồi phần lớn trong vòng vài tháng, sau khi eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn, nhưng cũng có thể mất thời gian lâu hơn đáng kể.

Giá dầu hợp đồng giảm khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có khả năng diễn ra

Ngân hàng này ước tính, có khoảng 14,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày ở vùng Vịnh – khoảng 57% nguồn cung trước chiến tranh – đã ngừng hoạt động trong tháng 4, chủ yếu là do các biện pháp phòng ngừa và quản lý kho dự trữ chứ không phải do thiệt hại vật lý đối với các mỏ dầu.

Eo biển Hormuz xử lý khoảng một phần năm lượng dầu vận chuyển toàn cầu trong điều kiện bình thường, vì vậy sự gián đoạn kéo dài có những tác động đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu. Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng, việc mở cửa trở lại eo biển một cách an toàn và bền vững, trong trường hợp không có các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, sẽ cho phép sản lượng phục hồi tương đối nhanh chóng, được hỗ trợ bởi công suất dự phòng ở Saudi Arabia và UAE.

Tuy nhiên, bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ bị hạn chế bởi vấn đề hậu cần và hiệu suất giếng khoan. Ngân hàng này cho biết, công suất tàu chở dầu rỗng hiện có ở Vịnh đã giảm khoảng 130 triệu thùng, tương đương 50%, hạn chế tốc độ vận chuyển dầu của các nhà sản xuất khi xuất khẩu được nối lại.

Việc đóng giếng kéo dài cũng có nguy cơ làm giảm lưu lượng, đặc biệt là ở các mỏ có áp suất thấp hơn, đòi hỏi phải sửa chữa trước khi sản lượng có thể được khôi phục hoàn toàn. Goldman Sachs cho biết, sản lượng càng bị hạn chế lâu, quá trình phục hồi càng chậm. Triển vọng phục hồi sẽ khác nhau giữa các quốc gia, với Iran và Iraq đối mặt với rủi ro lớn hơn do đặc điểm mỏ, thách thức về cơ sở hạ tầng và lệnh trừng phạt, trong khi Saudi Arabia có thể tăng sản lượng nhanh hơn.

Goldman Sachs dẫn dự báo từ các cơ quan bên ngoài cho thấy, các nhà sản xuất vùng Vịnh có thể phục hồi khoảng 70% sản lượng dầu bị mất trong vòng 3 tháng, đạt tới sản lượng khoảng 88% trong vòng 6 tháng, nhưng việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài càng làm tăng nguy cơ gây thiệt hại lâu dài cho nguồn cung dầu mỏ.

