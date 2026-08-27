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Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá dầu giảm, kỳ vọng Hormuz hạ nhiệt

Thứ Năm, 09:06, 27/08/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay (27/8 - giờ Việt Nam), giá dầu giảm sau phiên giao dịch đầy biến động trước đó, khi các nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz, cùng mức tăng dự trữ dầu thô của Mỹ thấp hơn dự kiến.

Giá dầu hôm nay (27/8 - giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 74 cent, tương đương 0,84%, xuống 87,84 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn giảm 13 cent, tương đương 0,16%, xuống 82,23 USD/thùng.

Trong phiên, cả hai chỉ số dầu chuẩn đều có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8, do kỳ vọng lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz sẽ gia tăng. Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp sau khi dữ liệu chính thức cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tuần trước.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tăng 95.000 thùng, lên 428,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 21/8. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 597.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters.

Các nhà phân tích cho rằng, cuộc đàm phán giữa Iran và Oman đã tác động đáng kể đến tâm lý thị trường.

“Thị trường đã chuyển từ việc định giá dựa trên xác suất cao về sự gián đoạn kéo dài và leo thang xung đột trở lại, sang định giá dựa trên việc mở cửa trở lại một phần, các thỏa thuận vận chuyển được đàm phán và rủi ro thấp hơn về một cuộc đối đầu quân sự mới”, ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của Saxo Bank cho biết.

Theo ông Hansen, một thỏa thuận khả thi giúp nhanh chóng khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz có thể loại bỏ thêm một lớp căng thẳng địa chính trị.

Giá dầu tiếp tục giảm

Giá dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 26/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần đây, sau khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman làm dấy lên hy vọng rằng eo biển Hormuz có thể được mở lại và loại bỏ các hạn chế vận chuyển ảnh hưởng đến nguồn cung trong khu vực Trung Đông quan trọng này.

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Giá dầu hôm nay, giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần đây. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,25 USD, tương đương 2,54%, xuống còn 86,33 USD/thùng, trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13/8. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 2,21 USD, tương đương 2,68%, xuống còn 80,15 USD, trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Iran cho biết, họ đã nối lại các cuộc đàm phán với Oman để quản lý eo biển trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nước đã tiến hành các cuộc thảo luận không liên tục trong nhiều tuần về việc giám sát tuyến đường thủy quan trọng này, vốn vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào tháng 2/2026.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng

Từ 15h ngày 20/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước. Trong đó, dầu diesel ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.310 đồng/lít.

Theo mức giá mới, xăng E10 RON95-V tăng lên 24.060 đồng/lít, còn xăng E10 RON95-III ở mức 22.660 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 600 đồng/lít, lên 21.830 đồng/lít.

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Từ 15h ngày 20/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.310 đồng/lít, lên 28.540 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.120 đồng/lít, lên 27.290 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 930 đồng/kg, lên 17.680 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành tất cả các mặt hàng xăng dầu cùng tăng giá. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đồng thời quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Đợt điều chỉnh chủ yếu phản ánh xu hướng tăng của giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong kỳ từ ngày 13/8 đến 20/8.

Cụ thể, giá bình quân xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 tăng 4,59%, lên 112,670 USD/thùng. Giá RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III tăng 4,42%, đạt 116,590 USD/thùng.

Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S tăng 6,14%, lên bình quân 160,312 USD/thùng; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 6,38%.

PV/VOV.VN
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