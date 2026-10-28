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Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Giá dầu tăng nhẹ sau các cuộc tấn công mới của Houthi

Thứ Tư, 05:30, 28/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, dầu Brent giao kỳ hạn tăng 40 cent/thùng lên 116,24 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 30 cent/thùng lên 102,07 USD/thùng; giá xăng dầu trong nước áp dụng theo thông báo chiều 22/10.

Giá xăng dầu chiều 27/10 - giờ Việt Nam, giá dầu đã tăng trở lại sau khi các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia làm nổi bật những rủi ro dai dẳng. Trước đó, giá dầu đã giảm khoảng 1% vào đầu phiên giao dịch, khi khả năng đàm phán ở Tehran làm giảm bớt lo ngại về cú sốc nguồn cung rộng hơn ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 40 cent/thùng, tương đương 0,4%, lên 116,24 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 30 cent/thùng, tương đương 0,3%, lên 102,07 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm 1% vào đầu phiên giao dịch.

Bất ổn địa chính trị dai dẳng khiến giá dầu ở mức cao

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tổ chức các cuộc đàm phán với các quan chức Iran tại Tehran hôm 26/10 nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông. Bốn nước đã nhất trí tiếp tục đàm phán nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình và an ninh,

gia xang dau hom nay 28 10 gia dau tang nhe sau cac cuoc tan cong moi cua houthi hinh anh 1
Giá xăng dầu hôm nay tăng nhẹ trên 2 sàn giao dịch quốc tế - Ảnh minh họa: Reuters

Sugandha Sachdeva - Người sáng lập SS WealthStreet - Công ty nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi (Ấn Độ) cho biết, giá dầu vẫn ở mức cao trong bối cảnh bất ổn địa chính trị dai dẳng, đồng thời nói thêm rằng, một số hoạt động chốt lời vào đầu phiên giao dịch được thúc đẩy, bởi hy vọng về một bước đột phá trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tuần trước, giá dầu Brent đã tăng vọt lên hơn 117 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4, sau một loạt các cuộc tấn công của Iran vào các tàu chở dầu quanh eo biển Hormuz. Giá dầu Brent cũng đã chạm mức 117 USD/thùng vào thứ Hai (26/10). Tuy nhiên, triển vọng hòa bình có vẻ mong manh khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn lại tấn công Saudi Arabia, một trong những nhà sản xuất dầu mỏ quan trọng.

Theo dữ liệu từ 1 viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, tháng 10 là tháng tồi tệ nhất về các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz và các tuyến đường thủy lân cận, trong số các sự cố an ninh hàng hải trên toàn thế giới mà viện này đã theo dõi kể từ năm 2017.

Cuộc chiến đang lan rộng khắp Trung Đông đã làm nổi bật tầm quan trọng của eo biển Hormuz, nơi từng vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung năng lượng toàn cầu trước khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2.

Theo nhận định của ANZ Research, thị trường dầu mỏ đang dễ bị tổn thương do căng thẳng ở nhiều lĩnh vực như nguồn cung, hậu cần, tồn kho và lọc dầu. Xuất khẩu dầu thô vùng Vịnh giảm tuần thứ tư liên tiếp; lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz chỉ đạt khoảng 60% so với mức bình thường, trong khi lượng tồn kho nhiên liệu chưng cất toàn cầu thấp hơn gần 5% so với mức trung bình 5 năm, báo cáo cho biết thêm.

Các mặt hàng xăng trong nước giảm sâu

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 22/10. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.810 đồng/lít, giá bán mới là 25.718 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.610 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 22/10 tăng 450 đồng/lít, giá bán mới là 29.250 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 360 đồng/lít, giá bán là 30.050 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 240 đồng/kg, giá bán mới là 22.070 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 22/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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