Giá xăng dầu hôm nay 28/4: Đàm phán Mỹ-Iran bế tắc, giá dầu tiếp đà tăng mạnh

Cụ thể, trên thị trường, giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 45 cent (0,4%) lên 108,68 USD/thùng vào lúc 00:51 GMT, sau khi đã tăng 2,8% ở phiên trước và ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 7/4. Đây cũng là phiên tăng thứ bảy liên tiếp của hợp đồng này.

Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ giao tháng 6 tăng 58 cent (0,6%) lên 96,96 USD/thùng, nối tiếp đà tăng 2,1% của phiên trước. Trước đó, các vòng đàm phán Mỹ - Iran đã đổ vỡ trong tuần qua sau khi thương lượng trực tiếp không đạt kết quả.

Một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất từ phía Iran. Theo các nguồn tin Tehran, đề xuất này không đề cập đến chương trình hạt nhân cho đến khi các hành động thù địch chấm dứt và căng thẳng hàng hải tại vùng Vịnh được giải quyết. Sự bất đồng này khiến đàm phán rơi vào bế tắc, trong khi Iran tiếp tục hạn chế lưu thông qua eo Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nhu cầu dầu khí toàn cầu – và Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Theo Fawad Razaqzada, nhà phân tích tại City Index và FOREX.com, điều thị trường quan tâm lúc này không còn là các tuyên bố ngoại giao mà là dòng chảy thực tế của dầu qua eo Hormuz vốn vẫn đang bị gián đoạn. Ông cũng lưu ý rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận, việc khôi phục nguồn cung sẽ không diễn ra nhanh chóng do ảnh hưởng từ gián đoạn sản xuất và các vấn đề hậu cần.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy, tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại khu vực, với ít nhất sáu tàu chở dầu của Iran phải quay đầu do lệnh phong tỏa của Mỹ. Tuy vậy, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (UAE) quản lý đã đi qua eo Hormuz và đang hướng về gần Ấn Độ.

Trước khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, mỗi ngày có khoảng 125 - 140 tàu thuyền qua lại eo biển chiến lược này.

Dầu thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Theo Reuters, chiều ngày 27/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng gần 3% khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran bị đình trệ, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế, khiến nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Cụ thể, dầu Brent có thời điểm tăng khoảng 3 USD, lên quanh 108,36 USD/thùng - mức cao nhất trong khoảng ba tuần gần đây. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ tăng lên khoảng 96,85 USD/thùng.

Gía dầu thế giới ghi nhận đà tăng liên tiếp Ảnh: Reuter

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn khi căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới, tiếp tục chịu ảnh hưởng, làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng.

Giới phân tích nhận định, nếu các cuộc đàm phán không đạt tiến triển và các rủi ro địa chính trị kéo dài, giá dầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.

Giá xăng dầu trong nước ổn định theo kỳ điều hành ngày 23/4

Ở trong nước, giá xăng dầu vẫn giữ ổn định theo kỳ điều hành ngày 23/4. Cụ thể, xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít xuống 22.880 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 100 đồng/lít, còn 21.830 đồng/lít; xăng E10 tăng nhẹ 10 đồng/lít lên 22.360 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex niêm yết

Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.160 đồng/lít, còn 26.690 đồng/lít; dầu hỏa giảm 3.130 đồng/lít xuống 32.100 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 820 đồng/kg, còn 18.810 đồng/kg.