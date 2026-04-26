  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá xăng dầu hôm nay 26/4: Giá dầu Brent tăng vượt 105,33 USD/thùng

Chủ Nhật, 05:00, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (26/4), giá dầu kết thúc phiên giao dịch của tuần qua đầy biến động với kết quả trái chiều do lo ngại về nguồn cung.

Giá xăng dầu biến động mạnh trong phiên giao dịch tuần qua, nhưng cuối tuần đã đóng phiên với giá cao hơn trong tuần, khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa sự gián đoạn nguồn cung và khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, điều có thể giúp hạn chế những gián đoạn đó.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 105,33 USD/thùng, tăng 26 cent, tương đương khoảng 0,3%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 94,40 USD/thùng, giảm 1,45 USD, tương đương 1,5%.

Ngược lại, giá dầu thô tương lai đã giảm trở lại sau khi Reuters đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến ​​sẽ đến Islamabad để thảo luận về các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi đầu tuần này.

Việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz hiện vẫn bị phong tỏa chặt. Việc Iran bắt giữ hai tàu chở hàng đã làm tăng thêm những khó khăn mà Washington gặp phải trong nỗ lực kiểm soát tuyến đường này.

Theo dữ liệu vận tải biển, chỉ có năm tàu, bao gồm một tàu chở sản phẩm dầu mỏ của Iran, đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Từ 15h00 chiều 23/4, giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán mới là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới là 22.360 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg. Mức giá này vẫn được duy trì đến ngày 26/4.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Giảm thuế xăng dầu về 0% - đòn bẩy bình ổn giá xăng dầu

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế xăng dầu về 0%, áp dụng từ ngày 16/4 đến ngày 30/6. Đây là liều thuốc bổ với doanh nghiệp vận tải, kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả xăng dầu tăng chóng mặt thời gian qua.

Giá xăng dầu hôm nay 24/4: Giá dầu tăng do lo ngại căng thẳng quân sự leo thang

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 24/4, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,23 USD/thùng, tương đương 1,17%, lên 106,3 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,12%, lên 96,92 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 22/4: Giá dầu giảm theo triển vọng đàm phán Mỹ-Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 21 cent xuống còn 98,27 USD/thùng; Giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn giảm 28 cent còn 89,39 USD/thùng.

