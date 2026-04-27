Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Giá dầu Brent thế giới tăng nhẹ

Thứ Hai, 05:00, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 105,33 USD/thùng, tăng 0,25 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI đứng ở mức 94,40 USD/thùng, giảm 1,51 USD/thùng.

Giá dầu Brent thế giới tăng nhẹ

Theo Reuters, ngày 26/4, giá dầu WTI đứng ở mức 94,40 USD/thùng giảm 1,51 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 105,33 USD/thùng tăng 0,25 USD/thùng so với phiên giao dịch trước đó. Đây là vùng giá cao nhất của dầu Brent trong gần 4 năm qua.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại Mỹ, giá xăng đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu trong vòng 3 năm. Trong khi đó, tồn kho dầu thô tăng thêm 5,5 triệu thùng, lên mức 461,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3, cao hơn dự báo, cho thấy nguồn cung vẫn ở mức tương đối dồi dào.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Từ 15h00 chiều 23/4, giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán mới là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới là 22.360 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg. Mức giá này vẫn được duy trì đến ngày 26/4.

PV/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 26/4: Giá dầu Brent tăng vượt 105,33 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (26/4), giá dầu kết thúc phiên giao dịch của tuần qua đầy biến động với kết quả trái chiều do lo ngại về nguồn cung.

Giá xăng dầu hôm nay 25/4: Giá dầu Brent và WTI biến động trái chiều

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (25/4), giá dầu kết thúc phiên giao dịch của tuần qua đầy biến động với kết quả trái chiều do lo ngại về nguồn cung.

Giá xăng dầu hôm nay 24/4: Giá dầu tăng do lo ngại căng thẳng quân sự leo thang

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 24/4, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,23 USD/thùng, tương đương 1,17%, lên 106,3 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,12%, lên 96,92 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 22/4: Giá dầu giảm theo triển vọng đàm phán Mỹ-Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 21 cent xuống còn 98,27 USD/thùng; Giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn giảm 28 cent còn 89,39 USD/thùng.

