Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,45 USD/thùng

Cụ thể theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn quay đầu tăng 25 cent, tương đương 0,3%, giao dịch ở mức 89,45 USD/thùng vào lúc 00:35 GMT.

Giá dầu thô West Texas Intermediate giao kỳ hạn tăng 22 cent, tương đương 0,3%, giao dịch ở mức 83,31 USD/thùng.

Theo nguồn tin thân cận với vấn đề này, tờ Wall Street Journal đưa tin chính quyền Trump đã nhiều lần tuyên bố với các nhà trung gian rằng họ không có ý định khôi phục bản ghi nhớ thỏa thuận hồi tháng 6, làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán.

Trước đó vào thứ Năm, Washington cho biết họ không đàm phán với Iran bất chấp những nỗ lực ngoại giao của các quốc gia khác nhằm nối lại đàm phán giữa hai bên.

Giá dầu giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,36 USD, tương đương 1,55%, xuống 86,48 USD/thùng vào lúc 8 giờ GMT, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,40 USD, tương đương 1,7%, xuống 80,83 USD/thùng, ghi nhận phiên giảm thứ năm liên tiếp.

“Giá dầu đã giảm trở lại hôm nay do giá thị trường tăng cao trong bối cảnh kỳ vọng về một thỏa thuận có thể được ký kết, dẫn đến việc tăng số lượng tàu vận chuyển qua eo biển Hormuz”, Tim Waterer, nhà phân tích thị trường trưởng của KCM cho biết.

Giá dầu giảm phiên thứ 4 liên tiếp (Ảnh minh họa: KT)

Theo ông Waterer, nếu eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn hơn, giá dầu thô có thể tiếp tục giảm. Tuy nhiên, thị trường khó có thể kỳ vọng giá dầu quay trở lại mức trước xung đột chỉ sau một đêm.

Thủ tướng Qatar dự kiến đến Iran để nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến sắp bước sang tháng thứ 6. Giao tranh phần lớn đã tạm lắng, song chưa xuất hiện bước đột phá ngoại giao. Hai bên vẫn bất đồng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu mà Tehran đã sử dụng làm đòn bẩy.

Trước khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu mỗi ngày. Với vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của các nhà sản xuất năng lượng lớn tại vùng Vịnh, tuyến đường này trở thành tâm điểm của những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng và nhiều loại dầu trong nước giảm

Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá xăng và nhiều loại dầu giảm từ 15h00 VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng đều giảm; mặt hàng dầu có loại tăng so với kỳ điều hành ngày 20/8.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8. Giá xăng E10RON95-V giảm 60 đồng/lít, giá bán mới là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 60 đồng/lít, giá bán là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 70 đồng lít, giá bán mới là 21.760 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 27/8 giảm 460 đồng/lít, giá bán mới là 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 660 đồng/lít, giá bán là 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 460 đồng/kg, giá bán mới là 18.140 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8 và kỳ điều hành ngày 27/8 là 112,398 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,24%); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,23%); 156,488 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%); 611,508 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,910 USD/tấn, tương đương tăng 3,02%).