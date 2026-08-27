Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá xăng và nhiều loại dầu giảm từ 15h00

Giá xăng dầu hôm nay (27/8) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V giảm 60 đồng/lít, giá bán mới là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 60 đồng/lít, giá bán là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 70 đồng lít, giá bán mới là 21.760 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 27/8 giảm 460 đồng/lít, giá bán mới là 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 660 đồng/lít, giá bán là 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 460 đồng/kg, giá bán mới là 18.140 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (27/8) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với dầu diesel 200 đồng/lít

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8 và kỳ điều hành ngày 27/8 là 112,398 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,24%); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,23%); 156,488 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%); 611,508 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,910 USD/tấn, tương đương tăng 3,02%).