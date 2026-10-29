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Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Giá dầu tăng khi nguồn cung ở Trung Đông bị đe dọa

Thứ Năm, 09:00, 29/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (sáng 29/10 - giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Giao tranh tại Yemen cùng thông tin một nhà máy lọc dầu lớn của Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới tăng

Giá dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 29/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,44 USD, tương đương 1%, lên mức 115,32 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 2,88 USD, tương đương 3%, lên mức 102,78 USD.

Đà tăng của giá dầu còn được thúc đẩy bởi những lo ngại Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới, khiến thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn.

Theo thông báo của lực lượng chính phủ Yemen, lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công sân bay Aden ngày 28/10.

Trước đó ngày 17/10, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia bằng tên lửa, tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận ngay lập tức vụ tấn công vào cơ sở có công suất 550.000 thùng mỗi ngày này.

Những diễn biến liên tiếp tại Trung Đông khiến thị trường lo ngại hoạt động sản xuất và vận chuyển dầu có thể bị ảnh hưởng, qua đó gia tăng sức ép lên giá dầu thế giới.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại Công ty dịch vụ tài chính BOK Financial (Mỹ), nhận định giá dầu kỳ hạn đang phản ánh nguy cơ nguồn cung thắt chặt trong ngắn hạn. Đặc biệt, khả năng Mỹ sớm nối lại các hoạt động quân sự với cường độ mạnh hơn, sau những cuộc tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia và các đồng minh tại Trung Đông, đang khiến thị trường thêm lo ngại.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những rủi ro liên quan đến nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố tác động đến diễn biến giá dầu trên thị trường quốc tế.

Giá dầu Brent tiếp tục tăng 1,36 USD/thùng

Giá xăng dầu trong phiên giao dịch cuối ngày 28/10 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu đã tăng hơn 1% sau vụ tấn công vào một nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, làm dấy lên lo ngại mới về rủi ro nguồn cung do các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,36 USD, tương đương 1,2%, lên 115,24 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,62 USD, tương đương 1,6%, lên 101,52 USD/thùng.

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Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tiếp tục tăng trước những lo ngại về xung đột ở Trung Đông. (Ảnh minh họa: Reuters)

Lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn, hôm thứ Ba (27/10) tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia bằng tên lửa, tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới. Chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận ngay lập tức vụ tấn công vào cơ sở có công suất 550.000 thùng mỗi ngày này.

Các chiến lược gia hàng hóa của ING cho biết, hiện tại, thị trường đang phản ánh khả năng leo thang trở lại cao hơn.

Theo các chiến lược gia của ING: "Giá dầu vẫn ở mức cao khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về động thái tiếp theo của Tổng thống Donald Trump đối với Iran. Nếu chúng ta vượt qua cuộc bầu cử mà không có các cuộc tấn công mới vào Iran, điều đó có thể đủ để khiến phần bù rủi ro trên thị trường bắt đầu giảm xuống".

Trước đó, giá đã bắt đầu phục hồi sau khi giảm gần 2 USD vào thứ Ba (27/10), nhờ các cuộc đàm phán ở Trung Đông giúp xoa dịu những lo ngại về nguồn cung.

Điều đó xảy ra bất chấp dữ liệu dự kiến ​​cho thấy lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ sẽ tăng. Theo cuộc khảo sát của Reuters với 8 nhà phân tích, lượng dự trữ dầu thô đã tăng khoảng 15.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 23/10.

Theo thông tin Reuters có được, các nước sản xuất dầu mỏ thuộc OPEC+ dự kiến ​​sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu tháng 12 vào Chủ nhật, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Sản lượng của 7 thành viên cốt lõi thuộc OPEC+ là Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đều thấp hơn mục tiêu đề ra.

Các nhà giao dịch cho biết, xuất khẩu dầu thô từ các cảng Biển Baltic và Biển Đen của Nga có thể giảm trong tháng tới do các nhà máy lọc dầu trong nước tăng sản lượng dầu diesel sau thỏa thuận với Washington hồi đầu tháng này.

Các mặt hàng xăng trong nước giảm sâu

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 22/10. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.810 đồng/lít, giá bán mới là 25.718 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.610 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 22/10 tăng 450 đồng/lít, giá bán mới là 29.250 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 360 đồng/lít, giá bán là 30.050 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 240 đồng/kg, giá bán mới là 22.070 đồng/kg.

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Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 22/10.

Trong kỳ điều hành ngày 22/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).

PV/VOV.VN
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