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Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Giá dầu chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần

Thứ Tư, 05:00, 29/07/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thế giới tiếp tục giảm, chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần qua, trong bối cảnh kỳ vọng về một giải pháp cho cuộc xung đột Mỹ-Iran gia tăng và các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến tại Trung Đông.

Theo Reuters, chiều 28/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,75 USD (tương đương 1,98%) xuống còn 86,61 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/7. Trong khi đó, giá dầu WTI giao dịch ở mức 81,35 USD/thùng, giảm 1,26 USD (tương đương 1,53%), sau khi ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 20/7.

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Giá dầu tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Cũng theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết Washington đang có những cuộc thảo luận "tốt đẹp" với Iran và có khả năng đạt được một giải pháp. Tuy nhiên, ông tuyên bố Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại, trong khi Iran cũng đưa ra những tuyên bố tương tự về việc đáp trả.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định: "Mặc dù lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, thị trường đang kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện nhờ các cuộc đàm phán mới giữa Oman và Iran về một cơ chế mới cho khu vực này".

Một nguồn tin từ vùng Vịnh tiết lộ với Reuters hôm thứ Ba rằng Oman đã đề xuất với Iran về một cơ chế chung cấp khu vực nhằm quản lý eo biển Hormuz, trong đó áp dụng mức phí tự nguyện.

Eo biển Hormuz đảm nhận việc vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu tiêu thụ toàn cầu và là một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới.

Xung đột đã gây gián đoạn hoạt động vận tải biển vượt ra ngoài phạm vi eo biển Hormuz, ảnh hưởng cả đến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandeb. Giá dầu đã tăng mạnh vào tuần trước do lo ngại các cuộc tấn công có thể dẫn đến việc đóng cửa tuyến đường Bab el-Mandeb – điểm nghẽn vận chuyển dầu quan trọng thứ hai sau eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, theo dữ liệu vận tải biển từ Kpler, số lượng tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb đã tăng lên 28 chiếc vào thứ Hai (mức cao nhất trong bốn ngày qua), trong khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung lan sang khu vực Biển Đỏ vẫn ở mức cao, sau khi Saudi Arabia thông báo đã bắn hạ các máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu dầu khí, bao gồm cả ở thủ đô Riyadh. Nước này cho biết các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đã phóng những vũ khí này từ Iraq, đồng thời khẳng định quyền đáp trả.

Ngọc Hòa/VOV.VN
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