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Lo ngại giá dầu tăng cao, Australia nghiên cứu xây dựng thêm nhà máy lọc dầu

Thứ Ba, 16:15, 28/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh giá dầu tăng do xung đột giữa Mỹ và Iran có thể làm cho nền kinh tế Australia phát triển chậm lại, Australia đã quyết định nghiên cứu khả năng xây dựng thêm một nhà máy lọc dầu nhằm giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài.

Trong một báo cáo gần đây, Bộ Ngân khố Australia nhận định căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ đã làm gia tăng bất ổn liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khiến giá dầu có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

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Tàu chở dầu thô Odessa, chở dầu thô của UAE sau khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Nguồn cung dầu mỏ thế giới càng trở nên khó khăn hơn sau các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ làm gián đoạn tuyến đường được sử dụng để thay thế đường đi qua eo biển Hormuz. Đồng thời, việc Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu của Nga ở Siberia và một cơ sở lọc dầu khác ở biển Caspi cũng làm hạn chế thêm nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Bối cảnh này khiến cho các chuyên gia lo ngại, giá dầu thế giới có thể vượt ngưỡng 120 USD/thùng như giai đoạn căng thẳng leo thang ở Trung Đông vào tháng 3 và tháng 4/2026. Trong lúc kho dự trữ xăng dầu chiến lược của Australia đang giảm đáng kể, tình hình này cũng đang làm cho giá xăng dầu tại Australia tăng trở lại.

Trước thực tế này, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho rằng, xung đột ở Trung Đông đang có rất nhiều yếu tố bất định khiến cho chi phí của cuộc chiến và ảnh hưởng của nó cũng rất khó xác định. Tuy vậy, Bộ trưởng Chalmers khẳng định, căng thẳng leo thang gần đây ở Trung Đông tác động tới nền kinh tế toàn cầu, trong đó bao gồm cả nền kinh tế Australia.

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn xăng dầu nhập khẩu, ngày 28/7, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng công bố khoản chi trị giá 4 triệu AUD để nghiên cứu tiền khả thi về việc xây dựng nhà máy lọc dầu ở bang Tây Australia. Nếu được xây dựng, đây sẽ là nhà máy lọc dầu đầu tiên được xây dựng tại Australia kể từ những năm 1960 và là nhà máy lọc dầu thứ 3 tại nước này.

Việt Nga/VOV-Australia
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