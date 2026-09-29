Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Giá dầu tiếp tục tăng giữa căng thẳng Mỹ-Iran

Giá dầu vượt 105 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay (29/9 - giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 63 cent, tương đương 0,6%, lên 105,91 USD/thùng vào lúc 00:02 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 72 cent, tương đương 0,8%, lên 93,32 USD/thùng.

"Hình ảnh về khối lượng xuất khẩu dầu mỏ từ vùng Vịnh đang dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng phần lớn sự gia tăng đó vẫn phụ thuộc vào các biện pháp thay thế như chuyển dầu giữa các tàu. Những phương pháp này kém hiệu quả và tốn kém hơn so với các hoạt động thông thường, đó là lý do tại sao giá dầu thô vẫn ở mức cao", ông Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại KCM Trade nhận định.

Theo số liệu sơ bộ do nhà cung cấp dữ liệu Kpler công bố ngày 28/9, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông đã tăng lên 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 2. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự gia tăng xuất khẩu từ Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ và Iran đã có những cuộc điện đàm riêng với các nhà trung gian hòa giải trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài bảy tháng, theo thông báo từ quan chức hai nước. Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất bảy ngày mà Iran đưa ra tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

"Niềm hy vọng dai dẳng về một thỏa thuận có lẽ là yếu tố chính ngăn cản giá dầu Brent tăng bền vững trên mức 110 USD trong thời gian ngắn sắp tới", ông Waterer nói. Theo ông, các lực lượng đối lập đang cùng tác động lên thị trường, trong khi các nhà giao dịch cố gắng phân biệt tín hiệu với nhiễu loạn.

Cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã tập trung sự chú ý vào eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với nguồn cung dầu khí. Nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển qua tuyến đường này đã làm đảo lộn thị trường năng lượng.

Ở một diễn biến khác, Mỹ đang xem xét nới lỏng quy định để cho phép bán rộng rãi hơn dầu diesel nhuộm đỏ nhằm góp phần giảm giá. Theo những người am hiểu các cuộc thảo luận nói với Reuters, động thái này có thể cho phép một số người mua tránh thuế nhiên liệu liên bang.

Đề xuất được đưa ra sau nhiều ngày thảo luận và được xem là một trong những phương án thay thế hàng đầu cho lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Theo Reuters, chiều 28/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,98 USD, tương đương 3,82%, lên 108,30 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 95,93 USD/thùng, tăng 3,52 USD, tương đương tăng 3,81%.

"Giá dầu dường như đã tăng vọt sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran", Hamad Hussain, nhà kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho biết.

Tuần trước, Iran đã công bố một đề xuất hòa bình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, cho biết đề xuất này đã được chuyển đến phía Mỹ thông qua các trung gian hòa giải Qatar. Ông Trump hôm 26/9 tuyên bố ông bác bỏ kế hoạch này, nhưng ngày 27/9, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios, ông Trump cho biết ông hy vọng các nhà đàm phán Mỹ sẽ tham gia thêm các cuộc đàm phán trong tuần này.

"Mặc dù lượng dầu chảy qua eo biển Hormuz tăng lên đang làm giảm bớt một phần áp lực tăng giá, nhưng nhìn chung, thị trường dầu mỏ vẫn đang thiếu hụt", ông Hussain cho biết.

Giá dầu Brent tăng lên mức 108,30 USD/thùng vào chiều 28/9. Ảnh: Reuters

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết vào sáng sớm 26/9 rằng họ đã đánh chặn được hai tên lửa đạn đạo và hai máy bay không người lái do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng về phía vương quốc này.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi trong tháng 9 lên 12,8 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2.

Sự phục hồi diễn ra sau khi lượng hàng vận chuyển qua eo biển Hormuz hồi phục, dự kiến ​​đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng này, theo dữ liệu cho thấy, do Saudi Arabia chuyển hướng xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura ở phía đông sau các cuộc tấn công làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông-Tây của nước này.

Xăng E10 RON95-V ổn định ở mức 28.208 đồng/lít

Từ 15h ngày 24/9, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo kỳ điều hành mới của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Trong kỳ này, giá các mặt hàng xăng đồng loạt đi lên, trong khi dầu hỏa giảm mạnh.

Cụ thể, xăng E10 RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, lên 28.208 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, lên 27.080 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 1.260 đồng/lít, đạt 26.390 đồng/lít.

Ở nhóm nhiên liệu dầu, dầu diesel 0.05S tăng 550 đồng/lít, lên 30.490 đồng/lít. Ngược chiều, giá dầu hỏa giảm 1.450 đồng/lít, xuống 30.020 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 280 đồng/kg, với giá bán mới 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Nguồn quỹ này được xác định là nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước.