Giá xăng dầu hôm này 27/9: Giá dầu Brent 104,32 USD/thùng

Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz

Theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn đang giao dịch ở mức 104,32 USD/thùng. Giá dầu WTI đang giao dịch ở mức 92,41 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá Brent tăng chưa đến 1%, trong khi WTI giảm khoảng 8%.

Thị trường dầu mỏ chịu sức ép khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại New York phát đi tín hiệu tích cực. Theo các nguồn tin am hiểu cuộc đàm phán, hai bên đang xem xét một lộ trình từng bước để chấm dứt chiến tranh, trong đó Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, còn Mỹ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Tehran.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới. Dữ liệu theo dõi tàu của Kpler cho thấy lượng dầu thô đi qua tuyến đường này đạt khoảng 33,7 triệu thùng trong tuần bắt đầu từ ngày 20/9, tương đương mức của tuần trước.

Trước khi chiến tranh Iran nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran chưa đủ để xóa bỏ những rủi ro đối với nguồn cung. Iran khẳng định không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, ngay cả khi đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia tiếp tục khiến thị trường dầu mỏ thận trọng. Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Yemen, đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công vào Saudi Arabia, gây lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Giới đầu tư lo ngại nếu diesel sản xuất tại Mỹ không thể xuất khẩu, các nhà máy lọc dầu sẽ phải giảm công suất, kéo theo nhu cầu đối với dầu thô giảm.

Chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI đã lên mức cao nhất kể từ tháng 5 trong ngày thứ ba liên tiếp. Giá xăng kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm khoảng 4% trong phiên 25/9.

Thị trường hiện tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, diễn biến tại eo biển Hormuz và tình hình an ninh tại Saudi Arabia để đánh giá khả năng nguồn cung dầu Trung Đông được duy trì.

Ở một diễn biến khác, bất kỳ thỏa thuận nào giúp giảm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cũng có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Trong khi đó, một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine có thể tạo điều kiện để Nga tăng xuất khẩu năng lượng.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích, chi Quỹ bình ổn giá

Giá xăng dầu trong nước chiều 24/9 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, giá bán mới là 28.208 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, giá bán là 27.080 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước chiều 24/9 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 24/9 tăng 550 đồng/lít, giá bán mới là 30.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.450 đồng/lít, giá bán là 30.020 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 280 đồng/kg, giá bán mới là 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu giảm 2% nhưng vẫn ở mức hơn 104 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 26/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu giảm khoảng 2% do hy vọng ngày càng tăng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và các cuộc đàm phán về lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel có thể của Mỹ, ngay cả khi các nhà giao dịch lo ngại rằng các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào Saudi Arabia của lực lượng Houthi có thể làm gián đoạn nguồn cung từ nhà sản xuất Trung Đông này.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 2,28 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 104,32 USD/thùng.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 2,28 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 104,32 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 2,20 USD, tương đương 2,3%, xuống còn 92,41 USD.

Điều đó khiến giá dầu Brent tăng chưa đến 1% trong tuần và giá dầu WTI giảm khoảng 8%.

Các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York (Mỹ) đang tìm kiếm một lộ trình từng bước để tránh xung đột, trong đó Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran, các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết.

Tuy nhiên, Iran cho biết, họ sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân của mình ngay cả khi Mỹ chấp nhận đề xuất mở lại eo biển Hormuz, trong đó bao gồm các bước như dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters hôm thứ Sáu (25/9).

Việc Washington (Mỹ) bàn đến khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm gia tăng khoảng cách giữa giá dầu thô tương lai của Mỹ và giá dầu Brent chuẩn toàn cầu, một tín hiệu cho thấy thị trường kỳ vọng các nhà máy lọc dầu của Mỹ sẽ chế biến ít dầu thô hơn nếu sản lượng dầu diesel của họ bị tồn đọng trong nước.

Chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 trong ngày thứ ba liên tiếp, trong khi giá xăng dầu tương lai của Mỹ giảm khoảng 4% vào thứ Sáu (25/9).

Giá xăng dầu tăng nước tăng sau điều chỉnh chiều 24/9

Giá xăng dầu trong nước chiều 24/9 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, giá bán mới là 28.208 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, giá bán là 27.080 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước chiều 24/9 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 24/9 tăng 550 đồng/lít, giá bán mới là 30.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.450 đồng/lít, giá bán là 30.020 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 280 đồng/kg, giá bán mới là 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.