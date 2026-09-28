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Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Giá dầu tăng cao khi đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Thứ Hai, 08:38, 28/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 28/9, giá dầu thế giới đã tăng hơn 1% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thỏa thuận hòa bình từ Iran nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz, khiến căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang.

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,32 USD, tương đương 1,27%, lên 105,64 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 93,11 USD/thùng, tăng 70 cent, tương đương 0,76%.

Tuần trước, Iran đã công bố một đề xuất hòa bình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, cho biết đề xuất này đã được chuyển đến phía Mỹ thông qua các trung gian hòa giải Qatar. Ông Trump hôm thứ Bảy tuyên bố ông bác bỏ kế hoạch này, nhưng hôm Chủ nhật, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios, ông cho biết ông hy vọng các nhà đàm phán Mỹ sẽ tham gia thêm các cuộc đàm phán trong tuần này.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết: Rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, khi lực lượng Houthi và Iran tiếp tục các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út, khiến dòng chảy cung ứng trong khu vực dễ bị tổn thương.

Giá dầu thế giới chịu sức ép

Giá xăng dầu chiều 27/9 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent chốt phiên gần nhất ở mức 104,32 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 92,41 USD/thùng.

Giá dầu thế giới chịu sức ép trong phiên cuối tuần khi thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực về khả năng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran. Khả năng nguồn cung dầu từ Saudi Arabia được cải thiện cũng góp phần tạo áp lực lên giá.

Giới đầu tư hiện tập trung vào các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột Mỹ - Iran. Nếu căng thẳng được kiểm soát, hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực Trung Đông có thể được cải thiện, qua đó giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

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Hạn chế xuất khẩu dầu diesel đang khiến chênh lệch giữa giá dầu Brent và WTI nới rộng   Ảnh: Reuters

Trong khi đó, diễn biến tại Nga và Ukraine tiếp tục là một yếu tố được thị trường dầu mỏ theo dõi. Khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể mở đường cho Nga khôi phục hoặc gia tăng xuất khẩu năng lượng. Theo dữ liệu của Mỹ, Nga là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia.

Bên cạnh các yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ chính sách nhiên liệu tại Mỹ. Thông tin Washington có thể hạn chế xuất khẩu dầu diesel đang khiến chênh lệch giữa giá dầu Brent và WTI nới rộng. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng rằng các nhà máy lọc dầu Mỹ có thể phải điều chỉnh hoạt động nếu lượng diesel sản xuất ra chủ yếu được giữ lại để tiêu thụ trong nước.

Các yếu tố trên khiến triển vọng giá dầu tiếp tục khó đoán. Nhà đầu tư đang theo sát tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, tình hình tại eo biển Hormuz cũng như khả năng nguồn cung từ các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông bị ảnh hưởng.

Xăng E10 RON95-V ở mức 28.208 đồng/lít

Từ 15h ngày 24/9, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo kỳ điều hành mới của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Trong kỳ này, giá các mặt hàng xăng đồng loạt đi lên, trong khi dầu hỏa giảm mạnh.

Cụ thể, xăng E10 RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, lên 28.208 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, lên 27.080 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 1.260 đồng/lít, đạt 26.390 đồng/lít.

Ở nhóm nhiên liệu dầu, dầu diesel 0.05S tăng 550 đồng/lít, lên 30.490 đồng/lít. Ngược chiều, giá dầu hỏa giảm 1.450 đồng/lít, xuống 30.020 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 280 đồng/kg, với giá bán mới 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Nguồn quỹ này được xác định là nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

PV/VOV.VN
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