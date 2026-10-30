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Giá xăng dầu hôm nay 30/10: Giá dầu Brent ở mức 114,88 USD/thùng

Thứ Sáu, 09:07, 30/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (30/10 - giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước có sự điều chỉnh từ 15h ngày 29/10.

Giá xăng dầu hôm nay (30/10 - giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm sau một phiên giao dịch đầy biến động khi hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran bù đắp một số lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông do cuộc xung đột khu vực leo thang.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn ở mức 114,88 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao kỳ hạn hiện là 102 USD.

Cả hai loại dầu đều giảm vào đầu phiên giao dịch 29/10 (giờ Mỹ), làm mất đi mức tăng 1,3% của Brent và 3% của WTI đạt được hôm trước đó.

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt giảm

Cập nhật giá dầu chiều 29/10 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu thế giới quay đầu giảm, thu hẹp đà tăng của phiên trước đó. Tâm lý thị trường được cải thiện trước những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán hòa bình, phần nào làm giảm lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung dầu tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 85 cent, tương đương 0,7%, xuống còn 114,47 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,13 USD, tương đương 1,1%, xuống mức 101,65 USD/thùng.

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Giá xăng dầu hôm nay 30/10 : Giá dầu Brent và WTI cùng giảm. Ảnh minh họa: Reuters

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đang đánh giá lại những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, khi triển vọng ngoại giao xuất hiện những tín hiệu tích cực.

Theo Wall Street Journal, dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ và những người am hiểu vấn đề, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tìm cách khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình thông qua việc gửi thư tới ông Mohsen Rezaei, Chủ tịch Hội đồng An ninh Iran.

Thông tin này góp phần làm giảm tâm lý lo ngại trên thị trường dầu mỏ, thúc đẩy hoạt động bán ra sau phiên tăng giá trước đó.

Ông Yuki Takashima, chuyên gia kinh tế tại Nomura Securities, nhận định áp lực bán đang gia tăng khi thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình có thể được nối lại. Tuy nhiên, mức giảm của giá dầu vẫn tương đối hạn chế do những rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Rủi ro nguồn cung tiếp tục kìm hãm đà giảm

Mặc dù triển vọng đàm phán hòa bình tạo áp lực giảm giá, thị trường dầu mỏ vẫn chịu tác động từ nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông.

Đáng chú ý, những lo ngại về các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi tại Yemen, cùng khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra ngày 3/11, tiếp tục khiến giới đầu tư thận trọng.

Theo thông báo từ liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đang tham gia chiến dịch quân sự chống lực lượng Houthi tại Yemen, một tên lửa đạn đạo do nhóm này phóng về khu vực phía Đông của vương quốc đã bị đánh chặn và phá hủy vào sáng sớm thứ Năm.

Diễn biến trên cho thấy căng thẳng trong khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và sự ổn định của nguồn cung dầu toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, giá dầu thế giới tiếp tục chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng về giải pháp ngoại giao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Những diễn biến mới tại Trung Đông được dự báo sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối tâm lý nhà đầu tư và xu hướng giá dầu trong ngắn hạn.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng giá từ 15h ngày 29/10

Giá xăng dầu chiều 29/10 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h. Giá xăng E10RON95-V tăng 820 đồng/lít, giá bán mới là 26.530 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 820 đồng/lít, giá bán là 25.730 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 960 đồng lít, giá bán mới là 26.020 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/10 tăng 990 đồng/lít, giá bán mới là 30.240 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 660 đồng/lít, giá bán là 30.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.520 đồng/kg, giá bán mới là 23.590 đồng/kg.

Không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với tất cả các mặt hàng xăng, dầu; đồng thời cũng không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 22/10 và kỳ điều hành ngày 29/10 là 138,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,192 USD/thùng, tương đương tăng 4,68%); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,630 USD/thùng, tương đương tăng 4,22%); 172,570 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,558 USD/thùng, tương đương tăng 2,71%); 810,434 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,794 USD/tấn, tương đương tăng 1,22%).

Lê Thanh/VOV.VN
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