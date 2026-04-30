Giá xăng dầu hôm nay 30/4: Giá dầu tăng cao do lo ngại về nguồn cung

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 6,77 USD, tương đương 6,1%, ở mức 118,03 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 3.

Giá dầu thô WTI tăng 6,95 USD, tương đương 7%, lên 106,88 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 4.

Cũng theo Reuters, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã hỏi các công ty dầu mỏ của Mỹ về các biện pháp giảm thiểu tác động của việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran có thể kéo dài nhiều tháng, làm gia tăng lo ngại sự gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông có thể kéo dài.

Theo tính toán của Reuters, tính đến giữa tháng 4, lượng dầu thô dự trữ đã bị mất đi kể từ khi cuộc chiến tranh Iran bắt đầu, với tổng giá trị ước tính hơn 50 tỷ USD.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

"Sự tăng giá dầu gần đây là do việc phong tỏa eo biển Hormuz. Nếu ông Trump sẵn sàng gia hạn lệnh phong tỏa, sự gián đoạn nguồn cung sẽ càng trầm trọng hơn và tiếp tục đẩy giá dầu lên cao", ông Yang An, nhà phân tích tại Haitong Futures, cho biết.

Các nhà đầu tư cũng đang đánh giá những hệ quả từ quyết định bất ngờ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rời khỏi OPEC. Các nhà phân tích không kỳ vọng động thái này sẽ có tác động lớn đến thị trường trong ngắn hạn.

Cần phải có một giải pháp ở Vịnh Ba Tư cho phép dòng chảy năng lượng không bị cản trở qua eo biển Hormuz một lần nữa trước khi sản lượng tăng của UAE được hiện thực hóa, các nhà phân tích của ING viết trong một bản ghi chú hôm thứ Tư. Họ cho rằng trong trung và dài hạn, quyết định của UAE đồng nghĩa với việc nguồn cung cho thị trường sẽ tăng lên, điều này cho thấy đường cong giá dầu Brent kỳ hạn sẽ dịch chuyển sâu hơn vào trạng thái nghịch đảo.

Mặc dù đã có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, nhưng xung đột vẫn bế tắc khi cả hai bên đều tìm cách chấm dứt giao tranh một cách chính thức.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, và Hoa Kỳ đã phong tỏa các cảng của Iran.

Mỹ đang gây áp lực lên Iran để chấm dứt cái mà họ gọi là chương trình vũ khí hạt nhân, trong khi Iran muốn một hình thức bồi thường nào đó cho vòng giao tranh mới nhất, nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế và một số hình thức kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đang dẫn đến việc giảm lượng dự trữ toàn cầu, với các nguồn tin thị trường cho biết vào cuối ngày thứ Ba, Viện Dầu khí Mỹ (API) đã báo cáo rằng lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm tuần thứ hai liên tiếp. Theo các nguồn tin, lượng dự trữ dầu thô đã giảm 1,79 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24 tháng 4. Lượng dự trữ xăng giảm 8,47 triệu thùng, trong khi lượng dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm 2,60 triệu thùng.