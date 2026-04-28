Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mới có Công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh/thành phố; Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu trong nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026.

Theo đó, ngày thứ Năm (30/4/2026) là ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2026. Do vậy theo quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu kỳ điều hành thứ Năm (30/4/2026) sẽ được thực hiện vào thứ Tư (29/4/2026).

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ ngày mai (29/4)

Công văn thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu trong nước nêu trên căn cứ Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Cụ thể, trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ Năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Trường hợp thời gian điều hành giá xăng dầu theo quy định nhưng vào ngày thứ Năm hàng tuần, nhưng trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng đầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng cho biết, trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Kỳ điều chỉnh gần đây nhất (15h00 ngày 23/4), giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 21/4. Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán đang là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán hiện là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới 22.360 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán đang là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán xuống còn 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 820 đồng/lít, giá bán hiện đang là 18.810 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 400 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Dầu hỏa không nằm trong danh mục điều hành giá định kỳ

Nhằm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Bộ Công Thương cũng mới ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026, bãi bỏ một phần khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT quy định về kinh doanh xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 29/4.

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13/3/2025. Như vậy, từ kỳ điều hàng ngày 29/4, giá dầu hỏa sẽ không còn là mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh trong các quyết định điều hành giá xăng dầu định kỳ.

Thông tư số 21 được ban hành trên cơ sở Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung), cùng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương như Nghị định số 40/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, Thông tư 21 phù hợp với quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

Theo lý giải của Bộ Công Thương, việc bãi bỏ phạm vi điều chỉnh giá mặt hàng dầu hỏa trong các quyết định điều hành giá xăng dầu theo định kỳ, được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ cả về pháp lý và thực tiễn thị trường.

Dầu hỏa chỉ còn chủ yếu phục vụ một số mục đích đặc thù trong công nghiệp - Ảnh: FBVN

Thực tiễn hiện nay, dầu hỏa hiện không còn là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, sản lượng tiêu thụ rất thấp, chỉ chiếm khoảng 0,25% tổng tiêu thụ xăng dầu, khi chủ yếu phục vụ một số mục đích đặc thù trong công nghiệp. Trong khi nhu cầu trong dân sinh (như thắp sáng, đun nấu) đã giảm mạnh do được thay thế bởi điện và các nhiên liệu khác.

Về mặt pháp lý, Bộ Công Thương khẳng định, các quy định hiện hành chỉ xác định danh mục các mặt hàng xăng dầu, khái niệm "mặt hàng tiêu dùng phổ biến" được sử dụng phục vụ công tác điều hành giá không phải là danh mục cứng mang tính bắt buộc. Chính vì vậy, việc tạm ngưng hiệu lực quy định coi dầu hỏa là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, là phù hợp thẩm quyền và không trái với quy định pháp luật hiện hành.

Hơn nữa, Bộ Công Thương cho rằng, trong bối cảnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và yêu cầu điều hành giá xăng dầu, nếu tiếp tục coi dầu hỏa là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, khi giá mặt hàng này biến động mạnh (có thời điểm tăng trên 15%) sẽ kích hoạt cơ chế điều hành giá xăng dầu, qua đó dẫn đến việc điều chỉnh giá đối với các mặt hàng thiết yếu khác như xăng và dầu diesel. Việc này cũng có thể gây tác động không cần thiết đến mặt bằng giá, lạm phát và hoạt động sản xuất kinh doanh.