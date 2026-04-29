Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh trước kỳ nghỉ lễ

Thứ Tư, 14:57, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 29/4, giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 23/4.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 29/4. Giá xăng RON95-III tăng 870 đồng/lít giá bán là 23.750 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 790 đồng lít, giá bán mới là 22.620 đồng/lít; Xăng E10 tăng 830 đồng/lít, giá bán mới là 23.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/4 tăng 1.480 đồng/lít, giá bán mới là 28.170 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 120 đồng/lít, giá bán là 31.980 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.210 đồng/lít, giá bán mới là 20.020 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 29/4: Giá dầu tăng gần 3% do lo ngại gián đoạn giao dịch
Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Giá xăng dầu hôm nay 28/4: Đàm phán Mỹ-Iran bế tắc, giá dầu tiếp đà tăng mạnh
