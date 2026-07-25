Giá xăng dầu hôm nay 25/7: Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 96,78 USD/thùng

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 96,78 USD/thùng, giảm 3,91 USD, tương đương 3,88%, sau khi vượt mốc 100 USD trong phiên giao dịch trước đó lần đầu tiên kể từ tháng 5. Hợp đồng này vẫn đang trên đà tăng gần 10% trong tuần này.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn kết thúc ở mức 89,31 USD/thùng, giảm 2,88 USD, tương đương 3,12%, và đang trên đà tăng 8,27% trong tuần này.

Các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết trong một báo cáo, mỗi tháng gián đoạn nguồn cung dầu sẽ làm tăng thêm khoảng 7 đến 8 USD một thùng dầu Brent, đẩy giá trung bình hàng tháng lên khoảng 114 USD một thùng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến ba tháng.

Giá xăng dầu hôm nay 25/7, giá dầu tương lai đã giảm vào đầu phiên cuối tuần (thứ Sáu - 24/7), nhưng vẫn dự kiến ​​sẽ tăng mạnh trong tuần tới do lo ngại về sự gián đoạn dòng chảy năng lượng ở Biển Đỏ, cũng như nỗi sợ hãi về sự leo thang hơn nữa trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Giá dầu đang trên đà tăng 12% trong tuần

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,82 USD/thùng, tương đương 1,81%, xuống còn 98,87 USD/thùng, sau khi tăng 7% lên trên 100 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó. Đây cũng là mức tăng lần đầu tiên kể từ tháng 5, sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn giảm 1,60 USD/thùng, tương đương 1,74%, xuống còn 90,59 USD/thùng, trên đà tăng 9,7% trong tuần này.

Iran đã gây sức ép lên lực lượng Houthi để đóng cửa cửa ngõ Bab el-Mandeb ra Biển Đỏ, nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng điện lực của Iran. Đây là tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai sau eo biển Hormuz ở cửa Vịnh Ba Tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ áp đặt "hình phạt quân sự lớn" đối với Iran và các đồng minh Houthi, sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.

Nhà phân tích John Evans của PVM Oil Associates cho biết, các trung tâm sản xuất dầu mỏ hoặc tuyến đường cung ứng chính đang bị bao vây bởi chiến tranh. Ngoài ra, lực lượng Houthi trước đó tuyên bố, sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia - quốc gia đang chuyển hướng dầu mỏ qua đường ống để tránh việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler - công ty phân tích, số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn 1 chiếc vào hôm thứ Năm, mức thấp nhất kể từ ngày 7/5.

Các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết trong một báo cáo rằng, mỗi tháng gián đoạn nguồn cung dầu sẽ làm tăng thêm khoảng 7 - 8 USD/thùng giá dầu Brent, đẩy giá trung bình hàng tháng lên khoảng 114 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến 3 tháng.

Trong một diễn biến khác, hôm thứ Năm (23/7), Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết, các công ty dầu mỏ đã tạm thời giảm sản lượng, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (bị nghi ngờ là do Ukraine thực hiện) buộc cảng xuất khẩu chính của nước này trên Biển Đen phải đóng cửa.

Giá xăng trong nước đã lên mức 22.830 đồng/lít

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 23/7, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu đều tăng giá so với kỳ điều hành ngày 16/7. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, giá bán là 22.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, giá bán là 21.430 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng lít, giá bán mới là 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/7 tăng 2.440 đồng/lít, giá bán mới là 25.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 2.060 đồng/lít, giá bán là 26.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.110 đồng/kg, giá bán mới là 15.560 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.500 đồng/lít, với dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/7 và kỳ điều hành ngày 23/7 là 112,206 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 12,176 USD/thùng, tương đương tăng 12,17%); 115,540 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,848 USD/thùng, tương đương tăng 11,43%); 150,940 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 14,656 USD/thùng, tương đương tăng 10,75%); 546,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 59,994 USD/tấn, tương đương tăng 12,34%).