Giá xăng dầu hôm nay 26/7: Giá dầu Brent giảm còn 96,78 USD/thùng

Theo Reuters, sáng 26/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô tương lai giảm sau khi các nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã khởi xướng nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ giữa Mỹ và Iran, nhưng vẫn đang trên đà tăng mạnh trong tuần này.

Cả dầu Brent và dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đều tăng giá trong tuần này khi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa, giao thông qua eo biển Hormuz giảm mạnh và lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 96,78 USD/thùng, giảm 3,91 USD, tương đương 3,88%, sau khi vượt mốc 100 USD trong phiên giao dịch trước đó lần đầu tiên kể từ tháng 5/2026. Hợp đồng này vẫn đang trên đà tăng gần 10% trong tuần này.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn kết thúc ở mức 89,31 USD/thùng, giảm 2,88 USD, tương đương 3,12%, và đang trên đà tăng 8,27% trong tuần này.

Giá dầu thô vật chất tăng vọt

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent, chuẩn mực toàn cầu được sử dụng để định giá hơn 60% lượng dầu thô vận chuyển trên thế giới, đã đạt mức 105,70 USD/thùng vào thứ Năm theo dữ liệu của LSEG, mức cao nhất kể từ cuối tháng Năm và vượt mốc 100 USD lần đầu tiên kể từ đầu tháng Sáu. Điều đó đã đẩy giá dầu thô North Sea Forties, được định giá so với Brent, lên mức 108,77 USD.

Tuần này, lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã tấn công các tàu chở dầu ở Biển Đỏ, khiến một số chuyến hàng của Ả Rập Xê Út phải chuyển hướng qua tuyến đường vòng quanh châu Phi. Điều này diễn ra sau sự đổ vỡ của thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran và sự gián đoạn ngày càng tăng đối với hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz.

"Các yếu tố về nguồn cung một lần nữa trở thành ưu tiên hàng đầu", ông Tamas Varga, một nhà môi giới dầu mỏ tại PVM, cho biết.

Giá xăng trong nước tăng lên mức 22.830 đồng/lít

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 23/7, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu đều tăng giá so với kỳ điều hành ngày 16/7. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, giá bán là 22.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, giá bán là 21.430 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng lít, giá bán mới là 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/7 tăng 2.440 đồng/lít, giá bán mới là 25.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 2.060 đồng/lít, giá bán là 26.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.110 đồng/kg, giá bán mới là 15.560 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.500 đồng/lít, với dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/7 và kỳ điều hành ngày 23/7 là 112,206 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 12,176 USD/thùng, tương đương tăng 12,17%); 115,540 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,848 USD/thùng, tương đương tăng 11,43%); 150,940 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 14,656 USD/thùng, tương đương tăng 10,75%); 546,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 59,994 USD/tấn, tương đương tăng 12,34%).