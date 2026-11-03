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Giá xăng dầu hôm nay 3/11: Giá dầu tăng khi có tin Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran

Thứ Ba, 09:14, 03/11/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, giá dầu cập nhật mới nhất (theo giờ Việt Nam) ngày 3/11, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 48 cent, tương đương 0,5%, lên 105,25 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 3/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng tại châu Á sau khi có báo cáo cho rằng Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang của cuộc xung đột kéo dài 8 tháng và sự gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu ở Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 48 cent, tương đương 0,5%, lên 105,25 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 47 cent, tương đương 0,5%, lên 96,93 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống còn 104,77 USD/thùng vào thứ Hai (2/11).

Tờ Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ, rằng Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran. Một số quan chức mô tả các cuộc tấn công này mang tính chất phòng thủ nhằm ngăn chặn Iran tự do tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

"Báo cáo đã làm tăng thêm một mức độ rủi ro cho giá dầu. Ngay khi thị trường bắt đầu dự đoán một hướng giải quyết ngoại giao hơn, lời nhắc nhở về các hoạt động quân sự đang diễn ra đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện” - Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết.

Trong khi đó, Tehran hôm thứ Hai (2/11) cho biết, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt xung vẫn đang tiếp diễn; sau nhiều ngày đàm phán giữa Iran và các nhà trung gian Qatar kết thúc với những đề xuất được sửa đổi nhưng không đạt được bước đột phá nào.

Giá dầu giảm nhờ hy vọng vào cuộc đàm phán

Giá xăng dầu hôm nay (3/11), theo Reuters giá dầu đã giảm hơn 4% vào thứ Hai, khi các cuộc đàm phán giữa giới chức Iran và Qatar về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran đã làm dấy lên hy vọng rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông có thể dịu bớt.

Dầu Brent khép lại tháng 10 ở mức cao nhất trong sáu tháng, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào thứ Ba.

"Những hy vọng còn sót lại về một tiến triển ngoại giao nào đó, cùng với việc không xảy ra bất kỳ sự leo thang quân sự đáng kể nào trong cuối tuần qua, đã phần nào làm hạ nhiệt giá dầu trong thời điểm hiện tại," Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại KCM Trade, nhận định.

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Ảnh minh họa

Theo thông tin từ hai trong số ba công ty theo dõi tàu biển, trong tháng 10, Ả Rập Xê Út đã tăng lượng xuất khẩu dầu thô so với tháng 9, bất chấp các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này do lực lượng Houthi tại Yemen – nhóm có liên kết với Iran – thực hiện.

Giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết, tình trạng xung đột liên quan đến Iran đã làm cạn kiệt các kho dự trữ dầu. Kể từ khi xung đột gây gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, thế giới đã tiêu thụ gần 1 tỷ thùng dầu từ các kho dự trữ.

Giá dầu vẫn có thể quay đầu tăng

Một số nhà phân tích cho rằng giá dầu vẫn có thể tiếp tục tăng. Hôm Chủ nhật, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu do những rủi ro nguồn cung gia tăng, đồng thời nhận định giá dầu Brent có thể vọt lên 140 USD/thùng vào năm 2027 nếu sản lượng dầu tại vùng Vịnh duy trì ở mức thấp hơn 3,5 triệu thùng/ngày so với mức trung bình năm 2025.

Trong một báo cáo, ngân hàng này cho biết: "Các cuộc tấn công vào hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng, cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hại, cùng với mức phí bù rủi ro (risk premium) dai dẳng hơn, vẫn là những yếu tố chính có thể thúc đẩy giá dầu tăng cao".

PV/VOV.VN
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