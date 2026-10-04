English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Giá dầu Brent ở mức 102,25 USD/thùng

Chủ Nhật, 05:00, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu hôm nay 4/10 ghi nhận sự biến động khi giá dầu Brent giao dịch quanh mức 102,25 USD/thùng và dầu WTI ở mức 91,11 USD/thùng. Thị trường giá dầu thế giới chịu tác động lớn sau khi các nước châu Âu nhất trí xả thêm lượng lớn dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược.

Thị trường dự báo chuyển sang trạng thái dư cung nhẹ

Giá dầu thế giới chịu tác động sau khi các nước Liên minh châu Âu (EU) đồng thuận với đề xuất của Pháp về việc đưa thêm diesel từ nguồn dự trữ ra thị trường, qua đó bổ sung nguồn cung nhiên liệu trong thời gian tới.

Theo Reuters, kết phiên giao dịch ngày 3/10, dầu Brent được giao dịch ở mức 102,25 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức 91,11 USD/thùng.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các nước châu Âu đã nhất trí đưa một lượng lớn dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường. Trước đó, ông Trump từng đề cập khả năng Mỹ hạn chế xuất khẩu dầu diesel, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu đang được thị trường đặc biệt quan tâm.

Theo chuyên gia Phil Flynn của Price Futures Group, châu Âu có thể chịu tác động đáng kể nếu Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu diesel, do khu vực này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nhiên liệu từ bên ngoài.

Điện Élysée cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Tuy nhiên, chưa có thông tin rõ ràng về việc các nước G7 có thống nhất cụ thể về khối lượng nhiên liệu sẽ được giải phóng hay không.

gia xang dau hom nay 4 10 gia dau brent o muc 102,25 usd thung hinh anh 1
Diễn biến giá dầu chịu ảnh hưởng từ hoạt động tại các giàn khai thác dầu mỏ Johan Sverdrup và giàn nhà ở Haven trên Biển Bắc, Na Uy. Ảnh: Reuters.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định tâm điểm của thị trường đang chuyển từ nguồn cung dầu thô sang các sản phẩm lọc dầu. Dòng dầu từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi, nhưng hoạt động lọc dầu tại Trung Đông và Nga vẫn gặp hạn chế về công suất và sản lượng.

Trong khi đó, John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho rằng thị trường dầu còn chịu tác động bởi các diễn biến địa chính trị, trong đó có căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Iran và những tác động liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Capital Economics, cảnh báo nếu nguồn cung dầu từ Trung Đông tiếp tục phục hồi, việc xả thêm dầu từ các kho dự trữ có thể khiến thị trường chuyển sang trạng thái dư cung nhẹ.

Barclays đánh giá các yếu tố trên thị trường dầu vật chất vẫn tương đối tích cực, khi lượng tồn kho tiếp tục giảm và các lô hàng giao ngay được giao dịch với mức chênh lệch cao so với giá kỳ hạn. Ngân hàng này nâng dự báo giá dầu Brent quý IV/2026 lên 115 USD/thùng và giá Brent bình quân năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng, giảm đan xen.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với các mặt hàng còn lại và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Giá dầu tăng nhẹ khi có tín hiệu cung - cầu trái chiều
Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Giá dầu tăng nhẹ khi có tín hiệu cung - cầu trái chiều

VOV.VN - Giá dầu tăng nhẹ vào hôm nay (2/10) sau khi Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu, trong khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Mỹ đang điều thêm quân đội và tàu sân bay đến Trung Đông và cố gắng buộc châu Âu phải giảm bớt lượng dầu diesel dự trữ khẩn cấp.

Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Giá dầu tăng nhẹ khi có tín hiệu cung - cầu trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Giá dầu tăng nhẹ khi có tín hiệu cung - cầu trái chiều

VOV.VN - Giá dầu tăng nhẹ vào hôm nay (2/10) sau khi Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu, trong khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Mỹ đang điều thêm quân đội và tàu sân bay đến Trung Đông và cố gắng buộc châu Âu phải giảm bớt lượng dầu diesel dự trữ khẩn cấp.

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ
Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (1/10 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 91 cent/thùng, tương đương 0,9%, lên mức 103,50 USD/thùng. Dầu thô WTI chốt ở mức 90,42 USD/thùng, tăng 1,04 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%.

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (1/10 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 91 cent/thùng, tương đương 0,9%, lên mức 103,50 USD/thùng. Dầu thô WTI chốt ở mức 90,42 USD/thùng, tăng 1,04 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%.

Thị trường kinh doanh xăng dầu thêm lựa chọn, tăng tính cạnh tranh về giá
Thị trường kinh doanh xăng dầu thêm lựa chọn, tăng tính cạnh tranh về giá

VOV.VN - Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu với nhiều quy định rất mới, đã được Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tiếp lấy ý kiến rộng rãi từ các hiệp hội, doanh nghiệp sáng 30/9.

Thị trường kinh doanh xăng dầu thêm lựa chọn, tăng tính cạnh tranh về giá

Thị trường kinh doanh xăng dầu thêm lựa chọn, tăng tính cạnh tranh về giá

VOV.VN - Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu với nhiều quy định rất mới, đã được Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tiếp lấy ý kiến rộng rãi từ các hiệp hội, doanh nghiệp sáng 30/9.

Giá xăng dầu ngày 30/9: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Giá xăng dầu ngày 30/9: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu đã tăng vào thứ Tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran – trong bối cảnh Qatar thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Giá xăng dầu ngày 30/9: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu ngày 30/9: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu đã tăng vào thứ Tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran – trong bối cảnh Qatar thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên chứng khoán toàn cầu
Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên chứng khoán toàn cầu

VOV.VN - Thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên chứng khoán toàn cầu

Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên chứng khoán toàn cầu

VOV.VN - Thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá