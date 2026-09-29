Tại Mỹ, chứng khoán giảm điểm trong phiên 28/9. Chốt phiên, S&P 500 giảm 0,77%, Nasdaq Composite mất 0,92% và Dow Jones giảm 0,67%. Giá dầu Brent tiếp tục ở mức cao, khoảng 106,6 USD/thùng trong bối cảnh triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông vẫn chưa rõ ràng. Giá dầu thô và diesel tăng đang làm gia tăng áp lực lạm phát, trong khi các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến thị trường tính đến khả năng có thêm các đợt tăng lãi suất.

Áp lực thể hiện rõ trên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5,27%, mức cao nhất trong 19 năm và tăng gần 50 điểm cơ bản trong tháng 9. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tăng hơn 57 điểm cơ bản, tiến sát 5%. Lợi suất tăng đồng nghĩa chi phí vay vốn cao hơn đối với chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên chứng khoán toàn cầu (Ảnh minh họa: TTXVN)

Sức ép tiếp tục lan sang thị trường châu Á trong phiên 29/9. Thị trường trái phiếu Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đi xuống, trong khi phần lớn thị trường chứng khoán khu vực giảm điểm. Giới đầu tư cũng chờ quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Australia, với kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tại Trung Quốc, cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực trước kế hoạch của Mỹ hạn chế linh kiện Trung Quốc trong các trung tâm dữ liệu, khiến chỉ số CSI300 ở quanh mức thấp nhất trong 1 năm.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD hướng tới một tháng tăng giá, trong khi đồng yên giao dịch quanh 157 yen/USD. Đồng euro ở mức khoảng 1,14 USD.

Diễn biến trên cho thấy thị trường tài chính toàn cầu đang phải thích ứng với khả năng giá năng lượng và chi phí vay vốn cùng duy trì ở mức cao, tiếp tục tạo sức ép đối với chứng khoán trong thời gian tới.