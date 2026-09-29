English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên chứng khoán toàn cầu

Thứ Ba, 11:41, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Tại Mỹ, chứng khoán giảm điểm trong phiên 28/9. Chốt phiên, S&P 500 giảm 0,77%, Nasdaq Composite mất 0,92% và Dow Jones giảm 0,67%. Giá dầu Brent tiếp tục ở mức cao, khoảng 106,6 USD/thùng trong bối cảnh triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông vẫn chưa rõ ràng. Giá dầu thô và diesel tăng đang làm gia tăng áp lực lạm phát, trong khi các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến thị trường tính đến khả năng có thêm các đợt tăng lãi suất.

Áp lực thể hiện rõ trên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5,27%, mức cao nhất trong 19 năm và tăng gần 50 điểm cơ bản trong tháng 9. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tăng hơn 57 điểm cơ bản, tiến sát 5%. Lợi suất tăng đồng nghĩa chi phí vay vốn cao hơn đối với chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như cổ phiếu.

gia dau va loi suat trai phieu tang gay suc ep len chung khoan toan cau hinh anh 1
Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên chứng khoán toàn cầu (Ảnh minh họa: TTXVN)

Sức ép tiếp tục lan sang thị trường châu Á trong phiên 29/9. Thị trường trái phiếu Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đi xuống, trong khi phần lớn thị trường chứng khoán khu vực giảm điểm. Giới đầu tư cũng chờ quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Australia, với kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tại Trung Quốc, cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực trước kế hoạch của Mỹ hạn chế linh kiện Trung Quốc trong các trung tâm dữ liệu, khiến chỉ số CSI300 ở quanh mức thấp nhất trong 1 năm.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD hướng tới một tháng tăng giá, trong khi đồng yên giao dịch quanh 157 yen/USD. Đồng euro ở mức khoảng 1,14 USD.

Diễn biến trên cho thấy thị trường tài chính toàn cầu đang phải thích ứng với khả năng giá năng lượng và chi phí vay vốn cùng duy trì ở mức cao, tiếp tục tạo sức ép đối với chứng khoán trong thời gian tới.

Hoàng Nguyễn/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng
846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời tạo động lực để ngành quỹ mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng quản lý và hướng tới dòng vốn dài hạn.

846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời tạo động lực để ngành quỹ mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng quản lý và hướng tới dòng vốn dài hạn.

Bộ Tài chính tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu
Bộ Tài chính tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu

VOV.VN - Bộ Tài chính chuẩn bị tổ chức đợt quảng bá không kèm phát hành (NDR), cập nhật kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ và định hướng quản lý nợ công tới nhà đầu tư quốc tế, đồng thời thúc đẩy mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Bộ Tài chính tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu

VOV.VN - Bộ Tài chính chuẩn bị tổ chức đợt quảng bá không kèm phát hành (NDR), cập nhật kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ và định hướng quản lý nợ công tới nhà đầu tư quốc tế, đồng thời thúc đẩy mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

FTSE Russell đề xuất bước đi mới, tăng sức hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam
FTSE Russell đề xuất bước đi mới, tăng sức hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam

VOV.VN - Chiều 18/9, bên lề Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell.

FTSE Russell đề xuất bước đi mới, tăng sức hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam

FTSE Russell đề xuất bước đi mới, tăng sức hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam

VOV.VN - Chiều 18/9, bên lề Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell.

Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell
Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell

VOV.VN - Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp".

Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell

Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell

VOV.VN - Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp".

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá