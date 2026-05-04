Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố của ông Trump

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 64 cent, tương đương 0,59%, xuống còn 107,53 USD/thùng vào lúc 23:08 GMT sau khi giảm 2,23 USD vào thứ Sáu.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 101,10 USD/thùng, giảm 84 cent, tương đương 0,82%, sau khi giảm 3,13 USD vào thứ Sáu.

"Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Hoa Kỳ, chúng tôi đã nói với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu thuyền của họ an toàn ra khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế này, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục công việc của mình", ông Trump viết trong một bài đăng trên trang Truth Social của mình hôm Chủ nhật.

Giá dầu vẫn duy trì ở mức trên 100 USD một thùng trong bối cảnh chưa có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết và giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn ra.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một bản ghi chú: "Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị đình trệ do cả hai bên đều từ chối nhượng bộ về các lằn ranh đỏ của mình".

Ông Trump đã coi việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran là ưu tiên hàng đầu, trong khi Iran đề xuất gác lại các vấn đề hạt nhân cho đến khi chiến tranh kết thúc và hai bên đồng ý dỡ bỏ các lệnh phong tỏa đối lập đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở vùng Vịnh.

Hôm Chủ nhật, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, hay OPEC+, cho biết họ sẽ tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6 đối với bảy thành viên, đây là tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Mức tăng này tương đương với mức đã thỏa thuận cho tháng 5, trừ đi phần của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quốc gia đã rời OPEC vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, sản lượng cao hơn này phần lớn chỉ tồn tại trên giấy tờ chừng nào cuộc chiến tranh Iran còn tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu vùng Vịnh qua eo biển Hormuz.

Giá dầu trong nước ổn định

Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent và WTI vẫn đang trên đà tăng. Hợp đồng dầu Brent tháng 6 đạt mức 126,41 USD/thùng vào hôm thứ Năm (30/4), đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá dầu đã tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz và làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

7 quốc gia thành viên OPEC+ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc tăng sản lượng dầu, mục tiêu khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, bất chấp sự rút lui của UAE. Mục tiêu này tương tự như mức tăng 206.000 thùng/ngày của tháng trước, trừ đi phần đóng góp của UAE – quốc gia bất ngờ tuyên bố sẽ rời nhóm từ ngày 1/5. Quyết định này cho thấy, OPEC+ đang tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận “kinh doanh như thường lệ”.

Việc tăng sản lượng dầu hiện tại chủ yếu mang tính biểu tượng, vì hầu hết hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đều bị đình trệ, do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, gây ra sự gián đoạn lớn hơn nhiều đối với sản lượng của các nhà sản xuất OPEC so với các mục tiêu đã được nhóm này nhất trí.

Giá xăng RON95-III đang là 23.750 đồng/lít

Từ 15h00’ ngày 29/4, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 23/4.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 870 đồng/lít giá bán là 23.750 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 790 đồng lít, giá bán mới là 22.620 đồng/lít; Xăng E10 tăng 830 đồng/lít, giá bán mới là 23.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/4 tăng 1.480 đồng/lít, giá bán mới là 28.170 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 120 đồng/lít, giá bán là 31.980 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.210 đồng/lít, giá bán mới là 20.020 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh ngày 29/4, liên Bộ quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.