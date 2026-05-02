Giá xăng dầu hôm nay 2/5: Giá dầu tương lai giảm sau đề xuất đàm phán mới của Iran

Thứ Bảy, 05:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đề xuất của Iran về đàm phán với Mỹ đã khiến giá dầu thô tương lai giảm mạnh, nhưng giá vẫn đang trên đà tăng trong tuần, do Tehran vẫn phong tỏa eo biển Hormuz và Hải quân Mỹ chặn xuất khẩu dầu thô của Iran.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 108,17 USD/thùng, giảm 2,23 USD/thùng, tương đương giảm 2,02% so với phiên trước. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kết thúc ở mức 101,94 USD/thùng, giảm 3,13 USD/thùng, tương đương 2,98% so với phiên liền trước.

Tuy nhiên, giá dầu Brent và WTI vẫn đang trên đà tăng 2,95% trong tuần. Hợp đồng dầu Brent tháng 6 đạt mức 126,41 USD/thùng vào hôm thứ Năm (30/4), đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá dầu thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt      Ảnh: Reuter

Giá dầu đã tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz và làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Iran mới gửi đề xuất đàm phán với Mỹ cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan vào ngày 30/4. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin, đây là một động thái có thể cải thiện triển vọng phá vỡ bế tắc trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh Iran.

Theo Reuter, giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi các nỗ lực chấm dứt xung đột Iran vẫn rơi vào bế tắc. Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi Hải quân Mỹ ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, khiến thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.

Trên thị trường, dầu thô Mỹ (WTI) tăng 41 cent, lên khoảng 105,5 USD/thùng, sau khi có lúc chạm mức cao trong ngày 110,93 USD/thùng. Dầu Brent cũng tăng gần 1%, dao động quanh ngưỡng 111 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế hoạt động.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 30/4: Giá dầu tăng cao do lo ngại về nguồn cung

VOV.VN - Giá dầu đã tăng hơn 6%, đạt mức cao nhất trong nhiều tuần, khi các cuộc đàm phán bế tắc giữa Mỹ và Iran khiến các nhà đầu tư lo ngại hơn về sự gián đoạn kéo dài nguồn cung từ Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh trước kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 29/4, giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 23/4.

Giá xăng dầu biến động, ngư dân Quảng Ninh tìm cách ứng phó

VOV.VN - Trước tình hình biến động giá xăng dầu tăng cao, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngư dân hoạt động trên biển.

