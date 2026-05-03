Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Chủ Nhật, 05:00, 03/05/2026
VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 101,9 USD/thùng, giảm 3,13 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 108,2 USD/thùng, giảm 2,23 USD/thùng.

Ngày 3/5, giá dầu WTI đứng ở mức 101,9 USD/thùng, giảm 3,13 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 108,2 USD/thùng, giảm 2,23 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính chung trong tuần giá dầu Brent và WTI vẫn đang trên đà tăng 2,95% trong tuần. Hợp đồng dầu Brent tháng 6 đạt mức 126,41 USD/thùng vào hôm thứ Năm (30/4), đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá dầu đã tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz và làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

7 quốc gia thành viên OPEC+ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc tăng sản lượng dầu, mục tiêu khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, bất chấp sự rút lui của UAE. Mục tiêu này tương tự như mức tăng 206.000 thùng/ngày của tháng trước, trừ đi phần đóng góp của UAE – quốc gia bất ngờ tuyên bố sẽ rời nhóm từ ngày 1/5. Quyết định này cho thấy, OPEC+ đang tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận “kinh doanh như thường lệ”.

Việc tăng sản lượng dầu hiện tại chủ yếu mang tính biểu tượng, vì hầu hết hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đều bị đình trệ, do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, gây ra sự gián đoạn lớn hơn nhiều đối với sản lượng của các nhà sản xuất OPEC so với các mục tiêu đã được nhóm này nhất trí.

Giá dầu Brent và WTI vẫn đang trên đà tăng 2,95% trong tuần

Giá xăng RON95-III đang là 23.750 đồng/lít

Từ 15h00’ ngày 29/4, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 23/4.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 870 đồng/lít giá bán là 23.750 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 790 đồng lít, giá bán mới là 22.620 đồng/lít; Xăng E10 tăng 830 đồng/lít, giá bán mới là 23.190 đồng/lít.

Giá xăng dầu niêm yết tại các cửa hàng của Petrolimex

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/4 tăng 1.480 đồng/lít, giá bán mới là 28.170 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 120 đồng/lít, giá bán là 31.980 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.210 đồng/lít, giá bán mới là 20.020 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh ngày 29/4, liên Bộ quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Giá xăng dầu ngày 1/5: Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 4 năm

VOV.VN - Giá dầu toàn cầu đã hạ nhiệt sau khi tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn năm, vượt quá 122 USD/thùng vào thứ Năm, do lo ngại cuộc chiến Mỹ-Iran có thể leo thang và dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài ở Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 30/4: Giá dầu tăng cao do lo ngại về nguồn cung

VOV.VN - Giá dầu đã tăng hơn 6%, đạt mức cao nhất trong nhiều tuần, khi các cuộc đàm phán bế tắc giữa Mỹ và Iran khiến các nhà đầu tư lo ngại hơn về sự gián đoạn kéo dài nguồn cung từ Trung Đông.

