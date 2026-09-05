Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Giá dầu sẽ tăng khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Giá dầu Brent giảm xuống còn 95,05 USD

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 47 cent, tương đương 0,49%, xuống còn 95,05 USD một thùng vào chiều tối 4/9 (giờ Việt Nam) trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 64 cent, tương đương 0,70%, xuống còn 90,66 USD.

Tuy nhiên, giá dầu Brent đã tăng 6,5% trong tuần, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 17/8, trong khi giá dầu WTI tăng 8,8%, mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ ngày 13/7.

Các cuộc tấn công của Mỹ trong tuần này khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có cả thường dân Iran, đánh dấu những cuộc đụng độ dữ dội nhất giữa hai nước kể từ tháng 7. Cuộc chiến đã kéo dài bảy tháng kể từ khi bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, đã nhắc lại những cảnh báo rằng Israel sẽ "làm tê liệt" cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Iran, bao gồm cả các cơ sở năng lượng.

Ba nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, chiến dịch của Mỹ nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran bằng cách phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ và ngăn chặn việc né tránh lệnh trừng phạt đang ngày càng khó chống đỡ.

"Sự kết hợp giữa căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với sự bất ổn kéo dài xung quanh eo biển Hormuz đã đủ để đẩy giá rủi ro lên cao hơn, ngay cả khi lưu lượng vận chuyển tàu chở dầu thực tế không bị sụt giảm," Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết.

Citi đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình cho quý 3 lên 86 USD một thùng từ mức 80 USD, cho rằng việc mở cửa lại eo biển đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến ​​trước đó.

Các nhà phân tích của ANZ cũng đã nâng dự báo giá dầu Brent lên 95 USD một thùng trong ngắn hạn vào thứ Sáu, với rủi ro tăng giá nếu xung đột ở Trung Đông leo thang.

Giá xăng dầu trong nước tăng từ 3/9

Giá xăng dầu ngày 3/9 mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).