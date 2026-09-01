Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Giá dầu thế giới tăng cao khi Mỹ - Iran tái giao tranh

Cụ thể theo Reuters, sáng 1/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,39 USD, tương đương 2,71%, lên 90,49 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,36 USD, tương đương 2,83%, lên 85,76 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donal Trump được cho là đã tuyên bố sẽ "giáng đòn mạnh" sau khi Iran phóng tên lửa vào hai căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan đêm qua để đáp trả cuộc tấn công vào đảo Larak của Iran .

Phóng viên Fox News dẫn lời ông Trump nói với kênh truyền hình này rằng Mỹ sẽ “giáng một đòn mạnh” và cảnh báo: “Sẽ có sự đáp trả”.

Tuần trước, lượng dự trữ dầu thô trong Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đã giảm khoảng 3,1 triệu thùng xuống còn 286,6 triệu thùng.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Chiều tối 31/8 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 84,79 USD/thùng, tăng 1,39 USD/thùng (tương đương 1,67%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 89,85 USD/thùng, tăng 1,75 USD/thùng (tương đương 1,99%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh hoạ

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tháng thứ sáu. Các nhà giao dịch đang theo dõi khi dòng chảy dầu qua eo biển này có sự phục hồi không ổn định, nơi mà trước khi chiến tranh bắt đầu, 20% sản lượng dầu toàn cầu đã đi qua.

Nhà phân tích Janiv Shah của Rystad cho biết, giá dầu có thể thay đổi khi lượng dầu xuất khẩu ra khỏi eo biển Hormuz tăng lên. Điều đó sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu châu Á tăng cường tiêu thụ dầu", ông Janiv Shah nói.

Việc vận chuyển dầu qua eo biển, nơi từng vận chuyển 20% nguồn cung dầu của thế giới trước chiến tranh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo dữ liệu vận chuyển sơ bộ công bố cuối tuần, chỉ có 7 tàu chở hàng đi qua, giảm 17 tàu so với 1 ngày trước đó và thấp hơn mức 15 tàu của trung bình 10 ngày. Cửa khẩu Bab el-Mandeb - một điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác đã chứng kiến ​​17 tàu chở hàng đi qua, trong đó 6 tàu vào và 11 tàu ra.

Không để thiếu xăng dầu dịp 2/9

Giá xăng dầu trong nước ngày 31/8 vẫn được áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V đang là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 hiện hành là 21.760 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S đang có giá 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa có giá 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S đang là 18.140 đồng/kg.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN - Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ thị trường trong nước.

Theo đó, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương; chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ.

Cục TTTN nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương.