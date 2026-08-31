Giá xăng dầu hôm nay 31/8: Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Ngày 31/8, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 85,17 USD/thùng, tăng 1,77 USD/thùng (tương đương 2,12%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 90,16 USD/thùng, tăng 2,06 USD/thùng (tương đương 2,34%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Không để thiếu xăng dầu dịp 2/9

Giá xăng dầu trong nước ngày 31/8 vẫn được áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V đang là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 hiện hành là 21.760 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S đang có giá 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa có giá 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S đang là 18.140 đồng/kg.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN - Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ thị trường trong nước.

Theo đó, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương; chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ.

Cục TTTN nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương.

Giá xăng dầu hôm nay trên sàn giao dịch quốc tế giảm vào cuối tuần, khi các nhà giao dịch đánh giá những tín hiệu về chính sách chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cùng những tin đồn về một thỏa thuận có thể đạt được về vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu hôm nay bị chi phối bởi FED

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 89,31 USD/thùng, giảm 39 cent/thùng, tương đương giảm 0,43%. Giá dầu thô West Texas Intermediate giao kỳ hạn kết thúc ở mức 83,40 USD/thùng, giảm 13 cent/thùng, tương đương giảm 0,16%.

Giá xăng dầu hôm nay giảm trên các sàn giao dịch quốc tế - Ảnh minh họa: Reuters

Theo Phil Flynn - Nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, sau những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) mới - Kevin Warsh về khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay để kiềm chế lạm phát, giá dầu đã tiếp tục giảm.

"Thị trường dầu đang có dấu hiệu tích cực, sau các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Hiện đang có rất nhiều lời bàn tán, những tin đồn về ​​một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz vào cuối tuần tới", ông Flynn cho biết.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tháng thứ sáu. Các nhà giao dịch đang theo dõi khi dòng chảy dầu qua eo biển này có sự phục hồi không ổn định, nơi mà trước khi chiến tranh bắt đầu, 20% sản lượng dầu toàn cầu đã đi qua.

Nhà phân tích Janiv Shah của Rystad cho biết, giá dầu có thể thay đổi khi lượng dầu xuất khẩu ra khỏi eo biển Hormuz tăng lên. Điều đó sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu châu Á tăng cường tiêu thụ dầu", ông Janiv Shah nói.

Việc vận chuyển dầu qua eo biển, nơi từng vận chuyển 20% nguồn cung dầu của thế giới trước chiến tranh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo dữ liệu vận chuyển sơ bộ công bố cuối tuần, chỉ có 7 tàu chở hàng đi qua, giảm 17 tàu so với 1 ngày trước đó và thấp hơn mức 15 tàu của trung bình 10 ngày. Cửa khẩu Bab el-Mandeb - một điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác đã chứng kiến ​​17 tàu chở hàng đi qua, trong đó 6 tàu vào và 11 tàu ra.

Hãng Goldman Sachs hôm thứ Năm (27/8) ước tính, tổng lượng xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh gần đây đạt từ 15 - 16 triệu thùng/ngày, thấp hơn từ 7 - 8 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến tranh, nhưng cao hơn từ 5 - 6 triệu thùng/ngày so với mức thấp nhất hồi tháng Ba.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp 2/9

Không để thiếu xăng dầu dịp 2/9

Giá xăng dầu trong nước ngày 31/8 vẫn được áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V đang là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 hiện hành là 21.760 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S đang có giá 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa có giá 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S đang là 18.140 đồng/kg.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN - Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ thị trường trong nước.

Theo đó, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương; chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ.

Cục TTTN nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương.