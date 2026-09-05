Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Giá dầu tăng mạnh, dầu diesel Mỹ lập kỷ lục

Giá dầu tăng mạnh

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên ở mức 92,68 USD/thùng, tăng 76 cent, tương đương 0,8%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn kết thúc ở mức 91,48 USD/thùng, tăng 18 cent, tương đương 0,20%.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 7,6%, trong khi giá dầu thô Mỹ tăng gần 10%, khi các tuyến đường cung ứng tại Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do chiến tranh.

Đà tăng của giá dầu, cùng với giá nhiên liệu tăng mạnh đang gây thêm áp lực lên lạm phát và chi phí vay nợ của chính phủ trên toàn cầu. Điều này cũng làm gia tăng lo ngại tăng trưởng kinh tế thế giới có thể suy giảm nếu không có các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

"Tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế đều bị ảnh hưởng bởi dầu diesel. Đây là một trong những lý do khiến lợi suất trái phiếu chính phủ tại Hoa Kỳ cao như vậy, đó là kỳ vọng rằng lạm phát sẽ tiếp tục tăng", ông Claudio Galimberti, nhà kinh tế trưởng tại Rystad Energy nhận định.

Dầu diesel tại Mỹ lập mức giá kỷ lục

Giá dầu diesel trung bình tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung.

Theo dữ liệu của AAA, giá dầu diesel tại Mỹ hiện ở mức trung bình 5,85 USD/gallon. Giá dầu diesel có thể tiếp tục tăng do lượng tồn kho giảm mạnh, trong bối cảnh các bang nông nghiệp tại nhiều khu vực trên cả nước bước vào mùa thu hoạch và gieo trồng. Dầu diesel là nhiên liệu chủ yếu được sử dụng cho các thiết bị nông nghiệp.

Hợp đồng tương lai dầu sưởi - sản phẩm tương đương với dầu diesel - cũng tăng mạnh khi mùa đông đến gần.

Citi đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình trong quý III lên 86 USD/thùng, từ mức 80 USD/thùng, với lý do việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang diễn ra chậm hơn dự kiến trước đó.

Trong khi đó, các nhà phân tích của ANZ nâng dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo rủi ro tăng giá sẽ gia tăng nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Giá dầu Brent giảm xuống còn 95,05 USD

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 47 cent, tương đương 0,49%, xuống còn 95,05 USD một thùng vào chiều tối 4/9 (giờ Việt Nam) trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 64 cent, tương đương 0,70%, xuống còn 90,66 USD.

Tuy nhiên, giá dầu Brent đã tăng 6,5% trong tuần, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 17/8, trong khi giá dầu WTI tăng 8,8%, mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ ngày 13/7.

Các cuộc tấn công của Mỹ trong tuần này khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có cả thường dân Iran, đánh dấu những cuộc đụng độ dữ dội nhất giữa hai nước kể từ tháng 7. Cuộc chiến đã kéo dài bảy tháng kể từ khi bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, đã nhắc lại những cảnh báo rằng Israel sẽ "làm tê liệt" cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Iran, bao gồm cả các cơ sở năng lượng.

Ba nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, chiến dịch của Mỹ nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran bằng cách phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ và ngăn chặn việc né tránh lệnh trừng phạt đang ngày càng khó chống đỡ.

"Sự kết hợp giữa căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với sự bất ổn kéo dài xung quanh eo biển Hormuz đã đủ để đẩy giá rủi ro lên cao hơn, ngay cả khi lưu lượng vận chuyển tàu chở dầu thực tế không bị sụt giảm," Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết.

Citi đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình cho quý 3 lên 86 USD một thùng từ mức 80 USD, cho rằng việc mở cửa lại eo biển đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến ​​trước đó.

Các nhà phân tích của ANZ cũng đã nâng dự báo giá dầu Brent lên 95 USD một thùng trong ngắn hạn vào thứ Sáu, với rủi ro tăng giá nếu xung đột ở Trung Đông leo thang.

Giá xăng dầu trong nước tăng từ 3/9

Giá xăng dầu ngày 3/9 mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).