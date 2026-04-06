中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 6/4: Giá dầu tiếp tục tăng cao

Thứ Hai, 09:11, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Reuters, giá xăng dầu hôm nay 6/4 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung do gián đoạn vận chuyển tại khu vực sản xuất dầu mỏ quan trọng ở Trung Đông từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,71 USD, tương đương 1,6%, lên 110,74 USD một thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 0,71 USD, tương đương 0,6%, lên giao dịch ở mức 112,25 USD một thùng.

Trước đó, vào thứ Năm, ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ thứ Sáu Tuần Thánh, giá dầu WTI đã tăng hơn 11% và giá dầu Brent tăng vọt gần 8% trong phiên giao dịch đầy biến động, ghi nhận mức tăng giá tuyệt đối cao nhất kể từ năm 2020, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran.

Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Iraq, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vẫn bị phong tỏa phần lớn do các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/ 2.

Do sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, các nhà máy lọc dầu đang tìm kiếm các nguồn cung dầu thô thay thế, đặc biệt là các lô hàng thực tế ở Biển Bắc của Mỹ và Anh.

"Các nhà mua hàng toàn cầu đang đấu giá mạnh mẽ đối với dầu thô vùng Vịnh Mexico (Mỹ) và giá dầu Brent đang tăng nhanh hơn nữa" – đại diện Tập đoàn Schork cho biết.

Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực lên Tehran, đe dọa trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cầu của Iran vào thứ Ba nếu eo biển Hormuz chiến lược không được mở lại.

Tuy nhiên, một số tàu, bao gồm một tàu chở dầu do Oman điều hành, một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu chở khí đốt thuộc sở hữu của Nhật Bản, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ thứ Năm, theo dữ liệu vận chuyển cho thấy , phản ánh chính sách của Iran cho phép các tàu từ các quốc gia mà nước này coi là thân thiện đi qua.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu rằng cuộc chiến có nguy cơ kéo dài khi Iran chính thức thông báo với các nhà trung gian rằng họ không sẵn sàng gặp gỡ các quan chức Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong những ngày tới và các nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn đã đi vào bế tắc.

Hôm Chủ Nhật, OPEC+, bao gồm một số thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã nhất trí tăng sản lượng khiêm tốn 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5/2026.

Tuy nhiên, quyết định đó phần lớn sẽ chỉ tồn tại trên giấy tờ vì một số nhà sản xuất chủ chốt của tập đoàn không thể tăng sản lượng do chiến tranh.

Nguồn cung của Nga gần đây bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng xuất khẩu trên Biển Baltic của nước này. Các báo cáo truyền thông hôm Chủ Nhật cho biết, cảng Ust-Luga đã nối lại hoạt động bốc dỡ hàng vào thứ Bảy sau nhiều ngày gián đoạn.

Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao

Theo Reuters, giá xăng dầu hôm nay 5/4 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, cụ thể, giá dầu WTI giao dịch vượt 111,5 USD/thùng, tăng 11,4 USD/thùng, tương đương tăng 11,4% theo ngày. Dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc giao dịch ở mức 109 USD/thùng, tăng 7,89 USD/thùng, tương đương tăng 7,8% theo ngày.

gia xang dau hom nay 6 4 gia dau tiep tuc tang cao hinh anh 1

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Ở thị trường trong nước, giá xăng E5RON92 tăng 1.565 đồng/lít, giá bán tối đa không quá 25.428 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.548 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.817 đồng/lít, lên mức không cao hơn 26.976 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.961 đồng/lít, lên mức không quá 44.788 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.262 đồng/kg, giá bán tối đa không vượt quá 24.593 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước; đa dạng hóa nguồn nhập khẩu; phát triển các nguồn năng lượng thay thế, trong đó có xăng sinh học E10; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và thương mại; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong dự báo và điều hành thị trường.

xd5.jpg

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu xăng dầu trong tình hình mới

VOV.VN - Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững thị trường xăng dầu trong nước.

PV/VOV.VN
Tag: giá dầu thế giới giá dầu WTI giá dầu Brent giá xăng hôm nay giá xăng dầu trong nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao

VOV.VN - Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, chưa ghi nhận biến động đáng kể. Trong nước, giá xăng dầu được điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay (4/4)

VOV.VN - Giá dầu thế giới sáng 4/4 duy trì ở mức cao khi chưa ghi nhận biến động mới, trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh theo xu hướng quốc tế.

Giá xăng dầu hôm nay 3/4: Giá dầu thô tăng mạnh

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 3/4, ghi nhận mức tăng mạnh trên thị trường thế giới, đặc biệt là dầu thô WTI và Brent.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá